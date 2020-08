Damiano Caruso s'impose au Circuito de Getxo, Jasper Stuyven cinquième

Damiano Caruso (Bahrain-McLaren) a remporté dimanche en Espagne le Circuito de Getxo (cat. 1.1). Après 177 kilomètres, l'Italien de 32 ans a devancé son compatriote Giacomo Nizzolo (NTT) et l'Espagnol Eduard Pradesh (Movistar). L'Espagnol Jon Aberasturi, vainqueur l'an passé a pris la quatrième place. Jasper Stuyven a complété le podium.

Le Circuito de Getxo a pu compter sur une partie du peloton du Tour de Burgos, qui s'est achevé samedi. Remco Evenepoel, vainqueur de la course par étapes, n'était pas au départ. Plusieurs Belges se sont montrés sur le parcours accidenté de Getxo, au Pays basque espagnol. Le Brabançon Lionel Taminiaux a fait partie d'une échappée de huit. Quand ce groupe a été repris, Jasper Stuyven, Baptiste Planckaert, Edward Theuns et Laurens Huys ont attaqué à leur tour.

Sur le Pike Bidea, à 25 kilomètres de l'arrivée, tout était à refaire. Caruso s'est alors échappé d'un groupe de six échappés. L'équipier de Mikel Landa a résisté à la pression d'un groupe de poursuivants dont Stuyven, Huys et Eliot Lietaer. Il a conservé une seconde d'avance pour s'imposer devant Nizzolo et Pradesh.