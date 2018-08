Damiano Caruso quitte BMC et signe chez Bahrain-Merida

L'Italien Damiano Caruso va quitter BMC en fin de saison. Il s'est engagé pour deux ans avec Bahrain-Merida, a annoncé ce mercredi la formatio de Rik Verbrugghe.

Caruso, 30 ans, fait partie de l'effectif BMC depuis quatre ans. Vainqueur d'une étape de la Semaine Coppi et Bartali en 2013, il a terminé 8ème du Giro 2015 et 9ème de la Vuelta 2014. Il a pris la 11ème place du Tour de France 2017 et la 20ème cette année.

Il est le second coureur BMC à passer chez Bahrain-Merida après Dylan Teuns, et le 4ème renfort de Bahrain-Merida, qui a aussi engagé les Allemands Phil Bauhaus (Sunweb) et Marcel Sieberg (Lotto Soudal).