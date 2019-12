D'hoore 3e de l'Omnium et De Ketele/De Vylder 6es du Madison à Hong Kong

Jolien D'hoore a pris la 3e place de l'épreuve d'Omnium dimanche lors de la 4e et ultime journée de la 3e des six manches de la Coupe du monde de cyclisme sur piste organisée à Hong Kong.

La médaillée de bronze des JO de Rio, a remporté le scratch, terminé 8e du tempo et 6e de la course par élimination. Grâce à la course aux points, elle a réussi de passer de la 4e à la 3e place au classement général (106 pts). La victoire est revenue à la Japonaise Yumi Kajihara (113) devant la Portugaise Maria Martins (113 également).

D'hoore remonte à la 7e place de la Coupe du monde grâce à ses 675 points. Elle avait terminé 8e de la manche de Minsk et était absente à Glasgow où la repésentante belge était Lotte Kopecky (5e). Kajihara s'empare du leadership (875). Kopecky est 17e (350).

Kenny De Ketele et Lindsay De Vylder ont de leur côté fini à la 6e place de la course à l'américaine remportée par les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt. Au classement de la Coupe du monde du Madison, l'équipe belge occupe la 4e place (1025 pts). Elle avait fini 4e et 6e des deux premières manches. Les Britanniques, 3es à Hong Kong, sont en tête avec 1200 points.

Plus tôt dans la journée, Nicky Degrendele n'a pas réussi à s'extraire des repêchages du keirin. La championne du monde 2018 avait terminé 2e de sa série, où seule la première se qualifiait, avant de finir 4e de son repêchage.

Vendredi, Jolien D'hoore, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt et Annelies Dom avaient pris la 2e place de la poursuite par équipes et établi un nouveau record de Belgique en 4:20.497.

Le 4e rendez-vous de la Coupe du monde est programmé du 6 au 8 décembre à Cambridge en Nouvelle-Zélande. Les deux dernières haltes sont fixée à Brisbane en Australie (13-15 décembre) et à Milton au Canada (24-26 janvier).