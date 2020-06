D'Arditi à Kompany en passant par Adamo, l'hommage des stars à Eddy Merckx

En juin 2005, la RTBF consacrait une émission à l'occasion des soixante ans d'Eddy Merckx. Pendant près d'une heure trente, des personnalités, toutes générations confondues, issues du milieu sport, de la musique, du cinéma ont évoqué la personnalité du plus grand cycliste de l'Histoire. Des souvenirs, des anecdotes, des moments d'émotion, de la chanson également, le tout rythmé par un duo de choc, Armelle Gysen et Rodrigo Beenkens. ►►► À lire aussi : Notre dossier spécial pour les 75 ans d'Eddy Merckx

Paul Van Himst, l'Ami... Il est impossible d'évoquer Eddy Merckx sans parler de son inséparable ami, Paul Van Himst. Si vous voyez l'un, l'autre n'est jamais très loin. Ils s'appellent, parfois plusieurs fois par jour, roulent à vélo et assistent ensemble aux rencontres du Sporting d'Anderlecht. C'est au moment où, Eddy Merckx met un terme à sa carrière que les liens se nouent entre les deux hommes. Van Himst se souvient de ce moment particulier :" Le mérite que j'ai et la chance que j'ai eu, c'est de connaître un mauvais moment à la fin de ma carrière et j'ai pu aider Eddy dans certaines choses. Nous sommes issus du même milieu, nous avons un peu le même caractère, un bon caractère. Alors, quand tout s'arrête, on comprend que l'on vient de "haut". Je suis balance, j'essaie d'équilibrer les choses mais pour Eddy, c'était différent. J'ai essayé de lui faire comprendre que, dans la vie normale, on ne peut pas gagner tous les jours Milan-San Remo." Et avec l'humour qui le caractérise, Paul Van Himst conclut :" Même quand, il ne parle pas, j'ai compris! Eddy, quand on le connaît bien, quand on voit son visage, on sait où on va."

Kompany, prémonitoire... Sur le plateau, Eddy Merckx, grand supporter des Mauves reçoit des mains de Roger Vandenstock, Président du Sporting d'Anderlecht, un maillot floqué "60 ans". A ses côtés, le meilleur joueur belge de l'année, Vincent Kompany est visiblement impressionné. Le joueur bruxellois est né huit ans après la fin de la carrière d'Eddy Merckx et si il n'a pas connu le cycliste en action, il veut que son parcours soit, pour lui, une source d'inspiration : " C'est un nom qui fait rêver. C'est un nom qui a beaucoup d'importance parce qu'il nous fait penser à une génération en or, une période en or du sport belge que l'on n'a pas encore eu l'occasion de connaître et tout comme vous avez été un des plus grands sportifs de tous les temps pour ceux de votre génération, j'espère que nous aussi nous montrerons l'exemple pour les générations futures." A dix-neuf ans, Vincent Kompany ne croyait pas si bien dire.

Une révélation pour Jean-Mi... Le plus grand pongiste belge témoigne aussi, à sa manière, l'admiration qu'il porte à son aîné. Jean-Michel Saive a été véritablement conditionné par le parcours d'Eddy Merckx : " Il a été le premier grand champion que j'ai découvert. Il a été très important dans ma carrière. On l'appelé le "Cannibale", j'ai essayé à mon modeste niveau de lui ressembler un petit peu, d'avoir cette énergie, d'avoir cette rage de vaincre."

Adamo chante Eddy... Depuis longtemps, aussi, une amitié lie Eddy Merckx et Salvatore Adamo. Pour cet anniversaire, le chanteur a revisité " C'est ma vie" le transformant en " C'est Eddy". Mais au-delà de l'hommage musical qui a fait "craquer" le champion bruxellois, Adamo a voulu surtout revenir sur une manière de courir qui s'est perdue au fil du temps : " Eddy, c'est le panache qui s'est un peu perdu, aujourdh'hui ! Je dois bien avouer qu'avant son arrivée, avec mon père, c'était tous les noms en "i" qui nous faisaient vibrer, Bartali, Coppi, Magni, tous les Italiens. Et lui, il a mis tout le monde d'accord parce qu'il était quelqu'un d'exceptionnel et que la Belgique a eu la chance d'avoir un champion comme lui."

Quand Eddy rencontre Paul VI Tout au long de sa carrière, Eddy Merckx a rencontré énormément de monde. Mais l'une d'entre elles restera à jamais gravé dans sa mémoire. Cela se passe en Italie en 1970. Le14 février de cette année-là, son épouse donne naissance à leur fille, Sabrina. L'après-midi, il quitte déjà ses proches pour rejoindre la Lombardie où il va disputer les Six Jours de Milan. Ensuite, il enchaîne avec le Tour de Sardaigne dont le départ est donné...à Rome. Les coureurs sont reçus au Vatican par le Pape Paul VI. Très ému, Eddy raconte cette première rencontre avec le Saint-Père :" Tous les chefs de file étaient présents et lui donnaient la main et lorsqu'il s'est approché de moi...", Eddy marque un temps d'arrêt puis reprend " Il m'a demandé des nouvelles de Sabrina, ça m'a touché. C'est extraordinaire."

Le premier souvenir de Fignon... Vainqueur du Tour de France à deux reprises en 1983 et 1984, Laurent Fignon se sent un peu à l'étroit sur le plateau. Il est flatté de l'invitation reçue mais avoue être intimidé devant le quintuple vainqueur de la Grande Boucle. Le regretté coureur parisien n'a que neuf lorsqu'Eddy Merckx remporte, pour la première fois le Tour mais il se souvient très bien d'une victoire d'Eddy. " En 1969, je partais en vacances avec mes parents et dans la voiture, j'ai entendu à la radio qu'un jeune coureur belge, Eddy Merckx gagnait l'étape avec x minutes d'avance et ce souvenir m'est toujours resté. Quand j'ai commencé le vélo, je me suis intéressé à sa carrière, comment ne pas faire autrement. Je ne sais pas s'il y a des coureurs qui ne connaissent pas la carrière de Merckx, mais si c'est le cas, ils ont intérêt à se cacher et à ne pas le dire." Un peu plus tard, lorsque Rodrigo lui demande un dernier mot pour évoquer la personnalité d'Eddy, la réponse est immédiate :" Il faut retenir son humanité. Ce bonhomme qui a gagné tant de courses voulait surtout envie de faire plaisir aux autres, au public. Etant jeune, je n'ai pas eu d'idole mais on voulait tous ressembler à Merckx. Il a toujours cette joie de vivre, ce sourire qu'on ne voit plus sur le visage des jeunes coureurs maintenant. C'est bien dommage."

Le respect d'Hinault Comme Eddy Merckx, Bernard Hinault fait partie avec Jacques Anquetil et l'Espagnol, Miguel Indurain, de la bande des Quatre à avoir remporté le Tour de France à cinq reprises. Le coureur d'Yffiniac s'est imposé en 1978, 1979, 1981, 1982 et 1985. Le Breton a quinze ans quand Merckx s'impose pour la première fois à Paris et il passe professionnel en 1975. Notre compatriote décroche son cinquième et dernier succès l'année précédente. Tout un symbole, il prend la succession de notre compatriote. Bernard Hinault évoque avec des mots très forts la personnalité d'Eddy Merckx :" Il a toujours été un maître pour moi. J'ai toujours dit que c'était un des personnages qui m'avait appris à courir avec Jacques Anquetil, les deux plus grands."

L'hommage de Philippe Brunel... Dans la lignée de Jacques Goddet, Antoine Blondin ou Pierre Chany, pour n'en citer que quelques-uns, Philippe Brunel est la plume référence du journal L'Equipe. En 2002, il signe un ouvrage consacré à Eddy Merckx intitulé " Merckx intime ce qui laisse deviner la relation privilégiée qu'entretient le journaliste français avec notre compatriote. Il était donc logique de le retrouver parmi les invités de marque de cette soirée anniversaire de 2005. Pour lui, fin des années soixante, Eddy Merckx était un phénomène, certainement, mais également un précurseur :" Le mythe d'Eddy Merckx repose sur sa personnalité et a été mal comprise, en France, à l'époque où il courait parce qu'un sportif qui domine est mal-aimé. C'est la règle, la règle peut-être plus en France qu'à l'étranger. Merckx, c'était, pour nous, un personnage qui avait un physique comme Elvis Presley, presque le premier champion rock de l'histoire du cyclisme. Si on compare avec Bobet ou Robic qui avaient déjà des visages d'hommes qui correspondaient à leur époque mais qui faisaient déjà vieux. Merckx a redynamisé l'idée, l'icône du cyclisme. C'est aussi quelqu'un qui a eu un acte de grande noblesse quand il n'a pas voulu revêtir le maillot jaune après la chute d'Ocana. C'est quelque chose qui n'a pas été souligné à l'époque mais qui, aujourd'hui serait un geste qui ne se reproduirait plus ou qui serait récupérer par le marketing. Il y avait aussi la télégénie d'Eddy Merckx, c'était le premier champion de l'histoire de la télévision, des premiers directs télévisés. Après sa victoire au Tour de France, on le voit, avec son épouse, sur le boulevard, devant le Château de Laeken, ils avaient quelque chose de "Kennedien", c'est un couple princier. Merckx renvoyait cette idée-là. Il alliait deux choses : la classe humaine et la classe cycliste qui est quelque chose d'indéfinissable."

Dubosc et ses petits vélos... Humoriste et acteur de cinéma, Franck Dubosc a joué dans sa plus tendre enfance le rôle d'Eddy Merckx avec ses petits copains, déjà aussi un peu scénariste avant l'heure." Quand j'étais petit, je jouais avec mes petits cyclistes et celui que je mettais toujours en premier, c'était celui que j'appelais Eddy Merckx. Forcément, le deuxième...c'était Poulidor! Pour moi, c'est synonyme de toutes les journées que j'ai passées avec mon grand-père à regarder le Tour de France et de mes petits copains cyclistes. J'aimais me battre avec mes copains et dire C'est moi Eddy Merckx ! Aujourd'hui, je lui dis bon anniversaire et ce n'était pas moi Eddy Merckx, c'était lui."