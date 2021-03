Cyrille Van Hauwaert, 1ère star du cyclisme belge, a gagné Milan-San remo 1908, en allant à vélo en Italie...

Wout Van Aert est le dernier Belge à avoir inscrit son nom au palmarès de Milan-San Remo. D’Eddy Merckx à Andreï Tchmil, en passant par Roger De Vlaeminck, Rik Van Steenbergen ou Rik Van Looy, de nombreux coureurs noir-jaune-rouge ont eu la chance de s’imposer sur la première grande course de l’année. RTBF.be/sport vous propose de revivre l’histoire du premier d’entre eux, Cyrille Van Hauwaert. C’était le 5 avril 1908. A peine née, Milan-San Remo constitue déjà le premier grand évènement cycliste de la saison. La classique, qui en est à sa deuxième édition en 1908, rassemble tout le gotha du cyclisme du début du XXe siècle. Presque tous les cracks de l’époque sont là lors l’appel pour le départ, qui se déroule à 5h45 au restaurant Conca Fallata. Quelques absents sont tout de même à pointer : Tout d’abord Lucien Petit-Breton et Gustave Garrigou, les deux premiers de la première édition en 1907.

Mais aussi, Giovanni Gerbi, le vainqueur du Tour de Lombardie 1905, qui est absent car suspendu. Il avait magouillé au Tour de Lombardie 1907 avec le garde-barrière pour que celui-ci ferme la barrière derrière lui pendant la course, favorisant son échappée et sa victoire finale. Réclamation des autres participants analysée, il sera finalement déclassé et suspendu 2 ans, ramenés à 8 mois. ►►► À lire aussi : Milan-Sanremo 1910, la classique la plus difficile de l'histoire du cyclisme ? Ils sont 48 à s’élancer sur des routes boueuses. Le soleil, présent la veille, a laissé la place à une pluie glaçante, qui tombera sans discontinuer toute la journée et se transformera même en neige sur certains passages du parcours. La course démarre sur un rythme soutenu. L’état de la route est déplorable et les crevaisons sont légion. Aucun cycliste ne se démarque. La sélection se fait plutôt par l’arrière.

Henri Lignon en 1907 © Tous droits réservés C’est dans le Turchino que cela bouge. Rapidement un groupe de 12 se détache. Celui-ci est réduit à 5 unités à mi-difficulté. Sont échappés : le Belge Cyrille Van Hauwaert, les Français Henri Lignon et André Pottier ainsi que les Italiens Carlo Galletti (futur triple vainqueur du Giro) et Giovanni Rossignoli. Les deux premiers se détachent au sommet. Il reste 150 kilomètres, soit la moitié de la course. Dans le Capo Berta, à 80 kilomètres de l’arrivée, Van Hauwaert décramponne Lignon et s’en va seul. Le Français tentera de revenir mais chutera un peu après et sera contraint à l’abandon. Seul en tête, la victoire semble acquise à une heure de l’arrivée pour Cyrille Van Hauwaert. Mais derrière, un Italien, Luigi Ganna (futur vainqueur, en 1909, du Giro et de Milan-San Remo) ne rend pas les armes. Accusant encore un retard de 17 minutes à 100 kilomètres du but, il grappille minute après minute. Il revient sur le Belge mais la course est trop courte, malgré les 283 kilomètres de parcours, et l’Italien échouera au final à un peu plus de 3 minutes du vainqueur. Cyrille Van Hauwaert arrive à San Remo à 17h18. Il est salué par une foule immense, qui faisait le pied de grue depuis plusieurs heures. Il est couvert de boue de la tête aux pieds. Seuls 14 coureurs passeront la ligne d’arrivée, les autres abandonneront ou seront arrêtés à cause de la neige à Tinalmarina par la direction de course. ►►► À lire aussi : Retrouvez ici plus de 50 résumés de Milan-Sanremo en vidéo Van Hauwaert, lui, affectionne ces conditions. Il est "frais comme une rose" écrit le journal L’Auto, qui souligne sa force de caractère. "Je me sentais tellement fort qu’il me semblait pouvoir imprimer le sol de mes pas, si j’avais sollicité cet effort de mes cuisses" expliquera-t-il des années plus tard.

Une victoire belge… et française !

En France, dans le journal L’Auto, on souligne plus le succès industriel d’Alcyon, la marque – française – du vélo du lauréat. En ces temps immémoriaux du cyclisme, la qualité de l’équipement fait effectivement partie des atouts du cycliste. Pour le journal, c’est même le facteur décisif. "C’est là, pour la marque Alcyon, un succès sans précédent et qui vient justement la récompenser des efforts faits ces dernières années par les habiles directeurs MM. Surleau et Gentil." Ce que le journal ne dit pas c’est que la marque Alcyon achète aussi des encarts publicitaires dans l’Auto. Un quart de la 2e page a été acheté par l’entreprise pour le journal du 6 avril 1908, dont le titre de l’article relatant le succès de Van Hauwaert s’intitule "Une grande victoire de la marque française Alcyon". L’entreprise Alcyon a été fondée en 1902, l’équipe cycliste en 1905. Elle place 4 de ses coureurs dans le top 5 de Milan-San Remo 1908.

Il descend de Bruxelles à San Remo à vélo pour s’entraîner

Bien avant 1933, date de la création de Paris-Nice, Cyrille Van Hauwaert expérimente déjà la préparation à la Primavera en roulant sur les routes françaises. Pour rejoindre le départ, il part de Bruxelles et rejoint Paris en deux jours. Après, en compagnie de ses coéquipiers d’Alcyon, il rejoint Nice par Lyon. De la cité niçoise, il se dirigera vers Milan en faisant le parcours de Milan-San Remo à l’envers. Cyrille Van Hauwaert avait donc déjà compris l’importance des courses préparatoires aux grands monuments…

Cyrille Van Hauwaert, pionnier à bien des égards

Cyrille Van Hauwaert en 1907 © Tous droits réservés Cyrille Van Hauwaert est donc le premier Belge à inscrire son nom au palmarès de Milan-San Remo. Mais ce n’est pas son seul fait d’armes. Il a réellement marqué l’histoire du cyclisme de notre pays en étant aussi le premier à remporter une grande course à l’international (Paris-Bordeaux en 1907). Il a été le premier à s’imposer dans Paris-Roubaix (en 1908). De facto, il est devenu le premier à réaliser le doublé Primavera / Enfer du Nord la même année (exploit seulement réalisé par après par Sean Kelly en 1986 et John Degenkold en 2015).

Il est aussi le premier de nos compatriotes à s’adjuger une étape du Tour de France. La 1e étape du Tour 1909, reliant… Paris à Roubaix. Il est bien la première star du cyclisme belge. Ses succès vont changer le visage du sport dans notre pays. Les jeunes vont se ruer vers la petite reine. Bon nombre de vélodromes vont fleurir en quelques années. "Van Hauwaert a fait, pour la propagande du sport cycliste en Belgique et pour la pratique du vélo en général, plus qu’aucun autre champion ne fera jamais" écrit Théo Mathy dans son livre "Toute l’histoire du cyclisme Belge sur route" en 1978. René Jacobs souligne dans son "Vélo Gotha" que grâce aux performances de Van Hauwaert, la Belgique passe en quelques années de 6 à 44 vélodromes et de 125 à 4500 licenciés. Questionné sur son influence 20 ans après sa victoire à Milan-San Remo, Cyrille Van Hauwaert dira sobrement, dans Le Miroir des Sports du 12 mai 1926 : "Il est bien difficile de parler de soi, et, pourtant, je me souviens de l’enthousiasme de la foule des Flandres venue m’attendre à Roubaix. Des compatriotes m’embrassaient, d’autres me disaient : 'Nous marcherons sur tes traces, Cyrille !' "

© Tous droits réservés Sa carrière sportive arrêtée, il ne restera pas loin du vélo. Il lancera sa propre marque de cycles, qui fera rapidement référence.

Le garçon de ferme devient le plus gros fabricant que cycles de Belgique. "Ses vélos font prime ; il est bien organisé ; il est devenu un des plus notables négociants de Bruxelles. De lui, les Américains diraient : 'Il vaut trois millions…' "termine l’article du Miroir des sports. Ses exploits lui vaudront d’être le premier à être surnommé "Le Lion des Flandres". Surnom qui cohabitera avec celui de "Ventre ouvert", donné par ses coéquipiers français pour son grand appétit au déjeuner…