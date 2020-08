Cyril Saugrain sur le chute de Fabio Jakobsen: "Cela fait froid dans le dos"

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a été victime d'une terrible chute mercredi, sur la ligne d'arrivée de la première étape du 77e Tour de Pologne après avoir été tassé par son compatriote Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), disqualifié pour son geste.

"Ce sont des images qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Cela fait froid dans le dos" explique notre consultant Cyril Saugrain, interrogé par Christine Hanquet. "Il est tombé alors qu'il roulait très très vite. Le sprint était en faux-plat descendant. La vitesse était juste énorme."

Quelques mètres avant l'arrivée, Groenewegen s'est déporté sur la droite et a gêné avec son coude Jakobsen, qui s'est envolé dans les barrières, dans un sprint disputé à toute vitesse. Jakobsen a fait un "soleil" et a heurté de plein fouet un juge de course qui se trouvait à hauteur de la ligne, derrière une barrière. Les barrières sont ensuite tombées sur la chaussée provoquant d'autres chutes.

"Comment est-il possible que les barrières volent en éclat de cette façon? Le coureur passe à travers" souligne aussi notre consultant. "Un coureur de 80 kilos, qui arrive à 80 km/h, cela fait des dégâts. Ce qui rend la chute encore plus dramatique, c'est qu'il va derrière les barrières, où il n'y a plus de protection."