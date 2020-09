Cyril Saugrain : "Roglic a montré qu'il était très, très fort"

La 4e étape du Tour de France a permis à Primoz Roglic de s’imposer et de mettre les choses au point. Notre consultant Cyril Saugrain revient sur les enseignements de la première arrivée au sommet de cette édition 2020.



"Roglic a pesé dans le final. Bernal était dans sa roue et a été obligé de s’écarter. Le Slovène en avait encore sous la pédale. Il a fait l’effort en deux temps. D’abord pour revenir sur Guillaume Martin et puis pour faire le sprint. Et là, il distance des purs puncheurs comme Alaphilippe. Il a montré qu’il était très, très fort."



Le maillot jaune a été battu sur son terrain, "il est peut-être un tout petit peu moins bien que l’an dernier, peut-être un petit peu moins puncheur. Mais on a surtout, un Roglic que je ne pensais pas aussi explosif. On l’avait très solide sur le Dauphiné. Là il décroche Alaphilippe de la roue. Il est très fort. Il faudra tenir trois semaines"



Pogacar, le 4e homme ?



Tadej Pogacar, 2e de l’étape, a aussi démontré sa forme. Le nouveau maillot blanc pourrait s’inviter dans la lutte pour le podium avec Roglic, Bernal et Pinot. "Il fait partie des favoris de ce Tour. Il a terminé le dernier Grand Tour, la Vuelta, sur le podium en finissant très fort. Il est encore très jeune".