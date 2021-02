Cyril Saugrain : "Pedersen a misé, quitte à perdre… mais il a gagné"

Mads Pedersen a remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le Danois de Trek-Segafredo a su se montrer patient et se cacher pour surgir au moment du sprint. Une tactique payante également adoptée par les deux autres coureurs (Turgis et Pidcock) présents sur le podium. Il faut parfois prendre le risque de perdre pour gagner. Mathieu van der Poel et Jhonatan Narvaez ont aussi osé mais eux n’ont pas été récompensés. Ces réflexions sont au centre du débriefing de notre consultant Cyril Saugrain.

►►► À lire aussi : Pedersen : "On a couru comme de la m… hier, aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait"

"Ce qui est sûr, c’est que Pidcock n’avait pas le choix avec Narvaez devant. Pedersen et Turgis n’avaient pas les équipiers pour prendre le "lead" de la course. Ils sont restés à leur place. On n’a pas vu Pedersen. Il avait Stuyven devant et il a attendu que ça rentre. Il a misé, quitte à perdre… mais il a gagné".



Au-delà de la victoire de Pedersen, on retiendra le raid de 80 kilomètres de Mathieu van der Poel et Jhonatan Narvaez. Le duo est parti dans le Kanarieberg et a bien failli aller au bout. "Van der Poel prend les commandes de la course et essaie de mettre son équipe dans une position favorable en prenant le "lead" très tôt. Il surprend aussi ses adversaires qui ne savent pas forcément quoi faire derrière. Je dis chapeau. Il lui a manqué 1,5 kilomètre. Ça sourira à d’autres occasions, c’est sûr".



Sans son acolyte, équatorien, VDP n’aura sans doute pas été aussi loin. Cyril Saugrain lui rend hommage et en fait son coup de cœur du jour. "Narvaez a pris ses responsabilités en suivant l’attaque de van der Poel. Peu l’ont fait. Nombreux auraient peut-être eu envie de le faire. Finalement, cette prise d’initiative met Pidcock sur le podium".