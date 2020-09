Cyril Saugrain : "Hirschi a atteint le sommet du cyclisme mondial et il a tout pour y rester un moment"

84e édition de la Flèche Wallonne ce mercredi, remportée par le jeune Marc Hirschi et animée pendant de longs kilomètres par le tout aussi jeune Mauri Vansevenant. Nos consultants sont revenus sur les différents faits de course.

Ils ont d’abord abordé l’épopée fantastique du jeune Mauri Vansevenant, 21 ans à peine, et qui a tenu tête au peloton pendant de longs kilomètres avant de malencontreusement chuter à 4 kilomètres de l’arrivée et de laisser ses dernières illusions. Le jeune coureur de la Deceuninck Quick-Step a cependant fait très forte impression grâce à son panache et sa force de caractère : "C’est une révélation. Il n’a que 21 ans, il a déjà fait de très belles choses mais ce qu’il a fait aujourd’hui, c’est vraiment très fort. Je connais très bien son père et si je le vois demain, je lui dirais que ce qu’a fait son fils c’était fantastique et il va me répondre que grâce à ça, il va devenir plus fort, que ça va lui servir pour une autre course. C’est un peu la mentalité de Vansevenant, il est content mais il voit déjà plus loin" explique José de Cauwer, ancien coach de l’équipe nationale et consultant pour la VRT.

Qu’attendre de ce jeune Belge pour la suite ?

Mauri Vansevenant, la révélation

"Il est courageux. Il n’est pas devenu coureur cycliste grâce à ses victoires mais grâce à son travail. L’année passée, il a remporté le Tour de la Vallée d’Aoste, il a été recruté par Patrick Lefevere dans une équipe très forte et du coup il s’est dit qu’il devait faire son maximum parce que les places chez Deceuninck Quick-Step sont chères. Et c’est très important pour les jeunes, de prouver qu’au moment où on compte sur eux, ils répondent présents. C’est formidable" rajoute de Cauwer.

Au final, c’est Marc Hirschi qui s’est imposé au nez et à la barbe de plusieurs autres favoris. Après le Tour de France, le jeune Suisse fait à nouveau forte impression. Au vu de leur talent et de leur précocité, difficile de ne pas faire de rapprochement entre Hirschi et le regretté Bjorg Lambrecht.

Marc Hirschi, le phénomène

"Bjorg Lambrecht, l’année passée il était 4e sur la Flèche Wallonne. Surtout avec un talent comme Hirschi, on fait le lien avec Lambrechts en se demandant ce que Hirschi a que Björn n’avait pas. Cette sensation va encore perdurer longtemps" conclut De Cauwer.

Autre spécialiste à donner son avis sur Marc Hirschi, notre consultant Cyril Saugrain, lui aussi impressionné par l’explosion définitive de Hirschi : "Deuxième année pro, premier Tour, il explose aux yeux du grand public, il fait des résultats extraordinaires. Il loupe une étape après avoir été en tête très longtemps, il va en rechercher une derrière, il était l’un des animateurs du Tour. Et il récupère très bien puisqu’il va chercher une médaille sur les championnats du monde avant de gagner la Flèche. Maintenant, il a atteint le sommet du cyclisme mondial et je pense qu’il a tout pour y rester encore un petit temps."

Tadej Pogacar, la déception ?

Favori proclamé, le vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar n’a jamais su se battre pour la victoire, finissant avec les meilleurs mais à une anonyme 9e place. De quoi être déçu ? Pas forcément, si l’on écoute Cyril Saugrain.

"Je ne vais pas dire déçu. On pouvait s’imaginer qu’il puisse attaquer dans le final. Mais on est vraiment dans une course très particulière, où on fait appel à de la pur explosivité et de la force. Lui, il a certes ses qualités de grimpeur, certes explosif dans le final, mais c’est avant tout un pur grimpeur. On l’a d’ailleurs vu sur le Tour, c’est un coureur qui s’améliore avec les jours. Les courses d’un jour, il sera là d’office mais je pense que c’est plutôt en profitant de la fatigue de ses adversaires qu’il s’exprimera le mieux."