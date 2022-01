Difficile dès lors d’imaginer le quadruple champion de Belgique se laisser aller à une course d’attente qui pourrait le mettre en danger. D’autant plus que ce maillot noir-jaune-rouge, il le veut. "Le championnat de Belgique constituait un grand objectif cet hiver" abonde le coureur de Jumbo-Visma. "Mais, je ne m’attendais cependant pas à m’aligner avec déjà autant de victoires cette saison."

Ce n’est pas nouveau, van Aert est de ceux qui roulent uniquement pour gagner. Comme beaucoup de coureurs direz-vous. Mais, le natif d’Herentals y met lui une certaine forme d’abnégation et d’appétence. Pourtant dans les labourés pour préparer la route et les classiques printanières, le coureur ne veut rien laisser à ses adversaires.

Wout van Aert (Crelan-Charles), 23 ans, a décroché ce dimanche, à la base aérienne militaire de Coxyde, son troisième titre de Champion de Belgique de cyclo-cross consécutif. Le Champion du Monde a devancé Laurens Sweeck, qui a tenté de le surprendre peu après la mi-course avant d'être obligé de le laisser filer dans les trois derniers tours. Dans le sable, Wout van Aert n'est dominé dans les labourés que par le Néerlandais Mathieu van der Poel (sacré sans surprise champion de son pays ce dimanche pour la quatrième fois de suite). Quinze fois deuxième sur le podium durant la saison, Wout van Aert n'a laissé personne lui dicter sa loi dimanche. Autoritaire vainqueur, il devance Laurens Sweeck, troisième l'an dernier et deuxième en 2016. Daan Soete, troisième, complète le podium. Toon Aerts doit se contenter de la quatrième place.

Du dénivelé naturel, des pavés et des longues lignes droites. Difficile de faire mieux pour un cycliste puissant comme van Aert, d’autant plus qu’Éole pourrait bien s’inviter à la fête également. L’enchaînement dans les dunes devrait privilégier le coureur, à l’aise quand il faut porter le vélo et courir. En cas de temps sec, van Aert devra se méfier des passages dans le sable où sa relative justesse technique pourrait permettre à un coureur comme Sweeck de s’accrocher.

L’air iodé réussit plutôt bien à celui qui a gagné deux de ses quatre titres nationaux le long de la côte belge. Attention toutefois au scénario de 2018 à Coxyde. Sweeck avait suivi van Aert jusqu’à la mi-course avant de tenter une attaque finalement contrôlée par le futur vainqueur.