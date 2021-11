Cyclocross : Voici les trois courses immanquables qui réuniront van Aert, Van der Poel et Pidcock

La saison de cyclocross a déjà commencé mais elle manque un peu de relief sans les ténors de la discipline que sont Mathieu Van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock. Les trois coureurs ont maintenant dévoilé leur calendrier dans les labourés. Un agenda allégé pour chacun. Du coup, en théorie, le trio ne devrait se retrouver que sur trois courses.



S’il y a trois courses de cyclocross qu’il ne faudra pas manquer cet hiver, ce seront celles-ci :

26 décembre : Dendermonde (coupe du monde)

: (coupe du monde) 29 décembre : Diegem (superprestige)

: (superprestige) 02 janvier : Hulst (coupe du monde)

Durant cette semaine infernale, les trois meilleurs cyclocrossmen du moment se retrouveront, ensemble, au départ. Et ces trois courses-là seront (peut-être) les seules occasions de les opposer. Car Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock ont tous les trois choisi d’alléger leur calendrier hivernal. Impossible de concilier un agenda de cyclocross rempli et la préparation de la saison sur route. En décembre et janvier, les équipes organisent traditionnellement leurs stages d’avant-saison.

Chaque coureur a donc placé une dizaine de cross à son programme. Mais après avoir croisé les agendas, Het Nieuwsblad a pointé seulement trois rendez-vous cochés par le trio : Dendermonde (26/12), Diegem (29/12) et Hulst (02/01).

Le championnat du monde le 31 janvier, à Fayetteville aux États-Unis, aurait pu constituer l’apothéose de cette opposition mais actuellement, Wout van Aert n’a pas encore épinglé ce rendez-vous. Il fera le point après le championnat de Belgique et prendra alors sa décision. Mathieu Van der Poel a lui déjà ajouté la course mondiale à son calendrier, tout comme Tom Pidcock.

Pour l’instant, trois rendez-vous communs sont donc bétonnés par le trio. Mais bien évidemment, ces programmes sont théoriques et susceptibles d’évoluer à tout moment.