Cyclocross : Van Aert en démonstration pour sa rentrée à Boom "Je ne m'y attendais pas"

Wout van Aert a offert une véritable démonstration lors de sa rentrée dans les labourés samedi à l'occasion de la 4e manche du Superprestige de la saison à Boom. Après une solide saison sur la route, van Aert a écoeuré ses adversaires. Les observateurs n'étaient pas surpris par son retour en force. Lui plutôt bien. "Je ne m'y attendais absolument pas", a-t-il déclaré.

"C'est bien pour la confiance, mais je ne sais pas si cela veut dire beaucoup pour les prochaines semaines, on verra", a commenté Wout van Aert. "Apparemment, derrière ils ont couru une course tactique, ce qui explique l'ampleur de l'écart. Mais je suis très content de toute façon. Mes précédentes rentrées n'étaient pas toutes aussi bonnes. Je me sentais déjà très bien au départ. Je gagne ici devant le gratin belge du cyclocross, cela veut dire quelque chose, mais peut-être pas tout pour la suite. Je ne veux pas tirer de conclusions trop rapides", a-t-il ajouté alors qu'il a tout de même chuté durant la course. "Je commençais à être fatigué et j'ai perdu un peu de ma concentration. Heureusement, ce fut sans gravité".

Wout van Aert sera à Essen samedi prochain dans le cadre de l'Ethias Cross et à Val di Sole le dimanche en Coupe du monde où un parcours neigeux pourrait s'offrir aux coureurs.