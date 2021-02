Ceylin del Carmen Alvarado a remporté la course féminine en surclassement. La Néerlandaise, championne d'Europe, s'est détachée assez rapidement sur le parcours glissant et technique du campus de la VUB.



Elle s'impose en solitaire et trône au sommet d'un nouveau podium 100% oranje . Elle devance ses compatriotes Denise Betsema et Lucinda Brand qui remporte le classement général du Trophé X2O. Sanne Cant a terminé 8e et première belge.