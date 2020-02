Cyclocross: Sanne Cant veut défendre son maillot arc-en-ciel face aux Néerlandaises (LIVE vidéo 15h)

Triple championne du monde de cyclocross, Sanne Cant remet son maillot arc-en-ciel en jeu samedi à Dübendorf, en Suisse. Un épreuve à suivre en direct vidéo sur La Deux et Auvio dès 15h.

Malgré son statut, l'Anversoise ne par pas favorite, elle qui reste sur une saison mitigée. "Qu'il y ait une moins bonne saison est assez logique", dit Sanne Cant. "Nous ne sommes pas des robots. Je vais faire de mon mieux samedi, c'est tout ce que je peux faire".

Sanne Cant est montée pour la première fois de la saison sur le podium dimanche lors de la dernière manche de Coupe du monde à Hoogerheide. "Je ne peux pas me plaindre, je suis encore sur un podium de Coupe du monde, une première pour moi cette saison. Mais je suis consciente que sans la chute de Ceylin Alvarado, je termine 4e."

En plus de Cant, la Belgique pourra compter sur deux autres cyclistes: Ellen Van Loy et Laura Verdonschot. La femme à battre sera la néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado. Ses adversaires principales nous viennent aussi des Pays-Bas qui alignent également Yara Kastelijn, Annemarie Worst, Lucinda Brand et Geerte Hoeke. Enfin, attention également à l'Américaine Katie Compton et à l'Italienne Alice Maria Arzuffi.