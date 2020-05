Cyclocross : Sanne Cant prolonge chez IKO-Crelan jusque fin 2022

Sanne Cant, triple championne du monde de cyclocross, a prolongé son contrat au sein de l'équipe IKO-Crelan jusque fin 2022. L'équipe belge l'a annoncé lundi.

Cant évolue chez IKO-Crelan depuis 2009. Depuis lors, elle a remporté trois Mondiaux (2017, 2018, 2019), trois championnats d'Europe (2014, 2015, 2017) et onze sacres nationaux de rang depuis 2010.

"Je suis bien entendu très contente d'avoir prolongé mon contrat dans une équipe où j'ai connu tant de succès", a déclaré Sanne Cant, 29 ans. "Je suis ici depuis plus de dix ans, ce nouvel accord est un signe de confiance de chaque côté. Cela me donne aussi la motivation nécessaire pour débuter l'hiver prochain."

Après six saisons de rang avec plus de 10 victoires, Sanne Cant a connu un hiver 2019-2020 plus compliqué. La native d'Ekeren n'a remporté que trois courses, dont le National. Elle a dû se contenter de la 12e place aux Mondiaux et de la 6e aux championnats d'Europe.