Cyclocross : La dernière manche du Superprestige pour Betsema, Lucinda Brand remporte le général

Denise Betsema a remporté le cyclocross de Middelkerke, comptant pour la 8e et dernière manche du Superprestige. La championne du monde Lucinda Brand remporte elle le classement général de ce critérium de régularité. Sanne Cant a terminé à la 6e place de la dernière manche et se classe septième au classement général.

En difficulté en début de course, Brand était rapidement distancée par Betsema et Alvarado avant que Betsema ne s’isole en tête. Dans le troisième tour, la championne du monde retrouvait ses sensations tandis que Betsema s’envolait en tête de la course.

La Néerlandaise gérait son avance dans le dernier tour pour s’imposer devant Alvarado et Brand qui remporte donc le classement général du Superprestige avec 114 points devant Alvarado (112) et Betsema (101) avec un nouveau podium 100% néerlandais sur le circuit. Sanne Cant, sixième samedi, termine elle à la septième place du Superprestige avec 55 points.