Cyclocross: Eli Iserbyt remporte le Rapencross, premier rendez-vous belge dans les labourés

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté en solitaire le Rapencross, premier cyclocross de la saison belge. A Lokeren, Iserbyt a devancé de 42 secondes Toon Aerts. Le champion de Belgique Laurens Sweeck a complété le podium. Pour sa première chez les professionnels, Thibau Nys a terminé hors du top-15.

Chez les dames, la Néerlandaise de 21 ans Aniek van Alphen (Credishop-Fristads) s'est imposée devant son équipière et compatriote Manon Bakker. Lucinda Brand, Denise Betsema et Yara Kastelijn ont complété le triomphe néerlandais alors que Sanne Cant a terminé 6e et première Belge.

L'événement s'est déroulé à huis clos, suivant un strict protocole sanitaire.