Cyclocross de Namur : van der Poel victorieux devant van Aert et Pidcock, Brand s'impose chez les femmes

On a vécu un très beau cyclocross de Namur avec le 5e succès de Mathieu van der Poel. Le champion du monde s’est imposé devant Wout van Aert et le Britannique Tom Pidcock. L’exigeant tracé de la Citadelle a été le théâtre d’un énorme affrontement entre ce trio.

"Ça a été une heure à bloc, je suis complètement cuit. Pidcock est l’homme de la course. On ne doit pas dire qu’on est favori pour les championnats du monde d’Ostende fin janvier car la course est différente, mais on sera présent tous les trois", a déclaré van der Poel à l’issue de la course.

La pépite anglaise pourra s’en vouloir car Pidcock a mené la course jusqu’à la fin du 7e tour. Et alors qu’on pensait que la démonstration du cycliste Anglais aller suffire, Mathieu van der Poel et Wout van aert en ont profité pour revenir dans sa roue au 8e tour.

Si le trio a roulé quelque temps ensemble, rapidement van der Poel a placé une attaque. Attaque qui sera suffisante pour lever les bras à l’arrivée devant van Aert et Pidcock qui était satisfait à l’arrivée.

"Je suis content d’être à côté des deux rois du cross. Je suis fier d’avoir fait mal aux deux coureurs, car ils ont dû collaborer pour revenir sur moi. C’est difficile à dire si je suis parti trop vite. Je n’aurais pas été aussi bon si j’étais resté dans la roue et je suis satisfait de ma course. J’aurais pu peut-être finir 2e, mais la première place n’était pas possible à aller chercher", a déclaré Pidcock après la course.