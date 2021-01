Cyclocross : 4e titre mondial pour van der Poel, van Aert crève et finit 2e

Le Néerlandais veut montrer qu’il est là et aborde le deuxième secteur de sable en tête. Plus puissant, un peu plus agile, van Aert parvient à rester sur le vélo, là où son rival doit mettre pied à terre.



Le trou se crée immédiatement. Notre compatriote sent son rival fébrile et saisit l’occasion pour accélérer. Van der Poel, sous pression, part à la faute et lâche encore quelques précieuses secondes.



Une crevaison qui change tout



Le match est plié ? Pas du tout. Le sort s’en mêle et s’acharne sur la roue avant du leader. Sa crevaison lui coûte 20 secondes. L’incident rebat totalement les cartes et inverse les positions du duo de tête.



Un énorme bras de fer à distance s’engage. Chaque relance, chaque virage, chaque micro-erreur comptent. L’écart fluctue, se resserre puis s’étend à nouveau. Les petits détails font pencher la balance du côté de van der Poel. Il semble plus frais et s’échappe lentement mais sûrement.



Grand Chelem oranje



Avec ce quatrième titre mondial, van der Poel intègre le Top 5 de tous les temps derrière Eric De Vlaeminck (7), le Suisse Albert Zweifel, le Français André Dufraisse, l’Italien Renato Longo (5) et aux côtés de Roland Liboton.



Van der Poel finalise aussi le grand chelem néerlandais : Fem van Empel et Pim Ronhaar ont glané les titres Espoirs, Lucinda Brand a été titrée chez les dames. Au total, nos voisins ont empoché 8 des 12 médailles en jeu ce week-end.