Cyclocross: 3e victoire de suite pour van der Poel à Gullegem

A noter qu'une grande partie des principaux animateurs de la saison n'étaient pas de la partie à Gullegem. Il manquait en effet, entre autres, Wout van Aert, Toon Aerts, Eli Iserbyt et Laurens Sweeck .

Mathieu van der Poel a remporté samedi le cyclocross de Gullegem. C'est la troisième fois de suite que le Néerlandais de l'équipe Alpecin-Fenix s'y impose. Il a devancé le Britannique Tom Pidcock et les Belges Jens Adams et Gianni Vermeersch .

Dominateur, 'MVDP' a signé sa 7e victoire en dix apparitions dans les labourés cette saison. C'est aussi la 3e de la semaine après celles acquises à Bredene mercredi et à Baal vendredi.

Dimanche aux Pays-Bas, le champion du monde sera présent au départ de la manche de Coupe du monde à Hulst.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Hongroise Kata Blanka Vas (Doltcini-Van Eyck Sport). Elle s'est imposée en solitaire devant Inge van der Heijden et la championne de Belgique Sanne Cant. Kata Blanka Vas a profité de l'absence des meilleures, en action vendredi à Baal, pour signer la 4e victoire de sa saison et ainsi succéder à la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado au palmarès.