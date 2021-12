Cyclo-cross : Zélie Graux, première Wallonne sélectionnée pour une épreuve de Coupe du monde

C'est un petit événement pour le cyclo-cross wallon. Pour la première fois, une Wallonne est sélectionnée pour disputer une manche de Coupe du monde chez les Juniors. A 17 ans, Zélie Graux ouvre des portes. La coureuse, originaire de Vellereille-les-Brayeux près de Binche, a débuté le cyclo-cross il y a trois ans, en accompagnant son papa, cyclo-crossman pour son plaisir. "J'ai encore énormément à apprendre et je dois encore progresser", raconte-t-elle au micro d'Antenne Centre. C'est à la suite d'une rencontre avec David Boucher et Gérard Bulens qu'elle a intégré la structure Offroad Colnago. Une structure mise en place par le consultant cyclisme de la RTBF, qui a pour ambition de former des jeunes Wallons et Wallonnes à la discipline du cyclo-cross. "On a remis ce club formateur sur les roues", rappelle Gérard Bulens. "C'est une structure qui compte trois garçons (deux Wallons et un Flamand) ainsi que six filles débutantes ou juniors qui font des résultats. C'était important d'avoir une structure pour donner des possibilités d'évolution à des mordues de cyclo-cross, car la FCWB mise plutôt sur le VTT pour le moment. Or il y a une demande..."

Cette première sélection pour une épreuve de Coupe du monde pour une Wallonne, Bulens la prend avec fierté. "On n'a pas été plaider la cause de Zélie auprès du sélectionneur national Sven Vanthourenhout. Au-delà du titre honorifique de championne de Wallonie, on est curieux de voir ce que cela va donner au plus haut niveau."