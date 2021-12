Cyclo-cross : Wout van Aert, reçu 6 sur 6, s’impose encore à Loenhout

Wout van Aert est inarrêtable. Le champion de Belgique s’est (encore) imposé en patron à l’Azencross de Loenhout ce jeudi et a empoché sa sixième victoire depuis sa rentrée dans les labourés… en 6 courses.

À l’occasion de la troisième manche du Trophée X²O, la machine belge l’a emporté en solitaire devant Michael Vanthourenhout et Toon Aerts.

van Aert s’est placé en tête dès le premier tour aux côtés des Belges Laurens Sweeck et Quinten Hermans. À mi-course, le trio de tête reste inchangé alors que Toon Aerts et Michael Vanthourenhout poursuivent leurs efforts afin de revenir sur leurs compatriotes. Ce dernier est d’ailleurs arrivé à ses fins pour ainsi former un quatuor à trois tours de la fin.

Mais au cinquième tour, le récent "Sportif belge de l’année" décide d’accélérer, laissant tous ses adversaires sur place. Vanthourenhout est le seul à tenir la cadence mais le dernier vainqueur du cyclo-cross de Namur n’a pas d’autre choix que de laisser filer l’ogre van Aert en solitaire. Le champion de Belgique s’impose finalement avec 14 secondes d’avance sur Vanthourenhout et 27 sur Aerts au terme des sept tours. Le Néerlandais Corné van Kessel et le Belge Sweeck complètent le Top 5.

Mathieu van der Poel, gêné par des douleurs au dos, n’a pas pris part à la course et fera également l’impasse sur la 12e des 15 manches de coupe du monde prévue à Hulst, aux Pays-Bas, ce dimanche.

Wout van Aert continuera quant à lui sa magnifique saison de cyclo-cross à Baal le 1er janvier, avant de se rendre à Hulst puis à Herentals, chez lui, le 5 janvier.

Du côté des dames, c'est la Néerlandaise Lucinda Brand qui s'est imposée devant ses compatriotes Denise Betsema (+15 secondes) et Shirin van Anrooij (+30 secondes). La championne du monde signe ainsi sa... 13e victoire de la saison.