Cyclo-cross : "Wout van Aert est stratosphérique et supérieur à tout ce qu’on a connu",... Un numéro en solitaire a permis à l'irrésistible Wout van Aert de décrocher son cinquième titre de champion de Belgique de cyclo-cross, dimanche à Middelkerke. En tête dès les premiers mètres, le coureur belge de 27 ans a dominé la course, repoussant à plus d'une minute Laurens Sweeck et Quinten Hermans, qui complètent le podium. Déjà sacré en 2016, 2017, 2018 et 2020, van Aert reste à distance de Sven Nys (9 titres entre 2000 et 2014) et Roland Liboton (10 titres entre 1980 et 1989).