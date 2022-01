Cyclo-cross : Wout van aert écrase la concurrence à Herentals, mais renonce aux Mondiaux

Wout van Aert s’est imposé assez facilement au cyclo-cross d’Herentals. Il a tout simplement écrasé la concurrence, dont Tom Pidcock qui finit 2e.

Il lui aura fallu un tour avant de mettre tout le monde d’accord pour confirmer qu’il est bien le boss de la discipline cette année, en l’absence notamment de Mathieu Van der Poel pour cause de blessure. Malgré une chute, Wout van Aert a remporté le cyclo-cross a d’Herentals à une moyenne hallucinante de plus de 30km/h.

4e du dernier cyclo-cross à Hulst aux Pays-bas, van Aert reprend sa moisson de victoires dans les labourés, la 8e en neuf courses cette saison pour le champion de Belgique. Le Belge s’impose avec plus d’une minute d’avance sur Tom Pidcock. Toon Aerts prend la 3e place qui conforte sa place de leader au classement général à trois manches de la fin.

Et alors que les championnats du monde ont lieu fin du mois, Wout van Aert a confirmé qu'il ne serait pas de la partie. "Je n'irai pas au mondial. c'est une décision inévitable en vue de la campagne du printemps pour la route. L'envie était grande et ce n'était pas une décision facile mais nous avons décidé de nous en tenir au plan initial. Gagner les Mondiaux et le Tour des Flandres est compliqué. Il y a eu des doutes après les très bonnes prestations de ces dernières semaines. Je pourrai être euphorique car tout va bien mais je ne changerai pas d'avis.

D'autant plus que van Aert a des objectifs élevés au printemps avec le Tour des Flandres et Paris Roubaix : "Être au top pour les Mondiaux puis en avril sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix est très dur. Ces dernières années, nous avons remarqué que je n'étais plus à mon pic de forme en avril. C'est dans cette optique que je veux poser les jalons de mon printemps dans les prochaines semaines, ce qui n'est pas compatible avec les Mondiaux", a encore expliqué Van Aert.