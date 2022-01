Wout van Aert a décroché son cinquième titre de champion de Belgique de cyclo-cross au terme d'un numéro en solitaire dimanche à Middelkerke.

Dès les premiers mètres, le coureur belge s'isolait en tête avec Toon Aerts et Quinten Hermans. WVA profitait ensuite d'une erreur d'Aerts, au début du deuxième tour, pour prendre seul la tête. Au fil des tours, Van Aert, qui disputait son dernier cross de la saison, faisait grimper son avance au-delà de la minute pour décrocher le cinquième titre de champion de Belgique de sa carrière après ceux de 2016, 2017, 2018 et 2020. Laurens Sweeck termine lui sur la deuxième marche du podium et Hermans s'empare de la médaille de bronze.

"C’est toujours une course difficile, il faut répondre présent au rendez-vous. J’avais bien compris que j’étais le grand favori aujourd’hui, j’ai essayé de faire la différence dès le début de l’épreuve afin de forcer les autres concurrents à se disputer seulement la deuxième place. Toon Aerts est passé devant et je suis repassé sur le point que j’estimais le plus stratégique sur le parcours. Cinq titres, c’est un beau chiffre ! Au palmarès, peu de noms se trouvent dorénavant dans mon sillage. Ce maillot est très important à mes yeux, je vais pouvoir rouler toute la saison de cyclo-cross avec ce maillot et j’ai aussi le même sur la route", a déclaré van Aert après sa course.

"9 succès en 10 courses : je ne vais pas me plaindre, mais c’est encore plus dommage cette mésaventure la semaine dernière (ndlr : lors de la course à Hulst). Ca a été une saison de cyclo courte et intense. Je tiens à remercier mon équipe et mon entourage, je sais qu’ils ont aussi pris beaucoup de plaisir", a-t-il aussi indiqué, avant d'expliquer sa célébration du jour avec son clan, un high five suivi d'un tsunami.