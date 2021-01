Cyclo-cross : Van Aert puissance 4 et Cant à la douzaine, les chiffres des championnats de Belgique

Les championnats de Belgique de cyclo-cross se déroulent ce dimanche à Meulebeke, découvrez dix chiffres marquants de l'histoire du National. Wout van Aert et Sanne Cant, favoris pour le maillot tricolore, ont l'occasion de gonfler leur palmarès.

1. René Vermandel est le seul coureur à avoir été sacré champion de Belgique en cyclo-cross (en 1921, soit il y a cent ans !) et dans l’épreuve en ligne sur route chez les professionnels (1922 et 1924). L’Anderlechtois remporta également le Tour des Flandres en 1921 et le doublé dans Liège-Bastogne-Liège (1923 et 1924). Wout van Aert est champion national contre-la-montre mais il n’a encore jamais remporté le titre dans la course en ligne. Tim Merlier, champion de Belgique sur route en 2019 et quatrième du national de cyclo-cross en 2017, pourrait égaler Vermandel ce dimanche...en cas d’arrivée au sprint !

2. Deux champions de Belgique de cyclo-cross ont remporté le Tour de France. Lauréat des premiers nationaux disputés dans les labourés en 1910, Philippe Thys remporta ensuite trois fois la Grande Boucle (1913, 1914 et 1920) et le Tour de Lombardie en 1917. Maurice De Waele, champion de Belgique de cyclo-cross en 1922, remporta le Tour de France en 1929.

3. Les histoires de familles sont nombreuses en cyclo-cross. La plus célèbre demeure celle des frères Eric et Roger De Vlaeminck. L’histoire des trois De Clercq mérite cependant d’être soulignée. Roger De Clercq fut trois fois champion de Belgique (1960, 1962 et 1964) et vice-champion du monde en 1964. Son frère René De Clercq fut champion du monde amateur en 1969. Mario De Clercq, fils de René et neveu de Roger, fut deux fois champion national (2001 et 2002) …et trois fois champion du monde (1998, 1999 et 2002).

4. Eric De Vlaeminck compte (seulement !) quatre titres de champion de Belgique professionnel, alors qu’il a été sacré sept fois champion du monde de la spécialité, ce qui constitue un record absolu. S’il s’impose dimanche, Wout van Aert (qui reste sur un triplé 2016-2017-2018) égalerait donc le plus grand cyclo-crossman belge de tous les temps. Erwin Vervecken et Mario De Clercq ont également cette particularité d’avoir décroché davantage de titres mondiaux que nationaux chez les Elites.

9. Le nombre de titre nationaux conquis pas Sven Nys chez les professionnels.

10. Roland Liboton détient le record du nombre de victoires : dix…consécutives entre 1980 et 1989 !

11. Sanne Cant a fait mieux avec onze titres consécutifs chez les dames. Une série en cours puisque l’Anversoise pourrait être sacrée une douzième fois ce dimanche à Meulebeke. Il faut remonter à 2009 pour voir un autre nom au palmarès des élites féminines. Cette année-là, Joyce Vanderbeken avait devancé…la jeune Sanne Cant qui n’avait alors que dix-huit ans.

13. Roger De Vlaeminck possède, de loin, le plus beau palmarès sur route de l’histoire des as du cyclo-cross. Roger, trois fois champion de Belgique et champion du monde en 1975 dans les labourés, a remporté treize classiques dont onze monuments (dont on au moins une fois chacun d’eux). Cinq autres champions de Belgique de cyclo-cross ont aussi remporté un ou plusieurs monuments sur la route : Philippe Thys a triomphé en Lombardie, René Vermandel au Tour des Flandres et à Liège, Georges Ronsse à Roubaix (il fut aussi deux fois champion du monde sur route) ainsi que Joseph Demuysere et Wout van Aert à Sanremo.

18. Thibau Nys vient d’avoir 18 ans. Champion de Belgique junior en titre, le fils de Sven sera le benjamin de ces championnats de Belgique. Chez les dames, la plus jeune à s’aligner au départ sera Julie De Wilde, 18 ans.

1940. Depuis 1921, c’est la seule fois où l’épreuve a été annulée, en raison de la seconde guerre mondiale.