Cyclo-cross : Toujours martyrisé par son dos, Mathieu van der Poel doit faire l'impasse sur deux courses

Le début de saison difficile de Mathieu van der Poel en cyclo-cross se poursuit. Déjà contrait de reporter ses grands débuts à cause de soucis au dos, le prodige néerlandais avait fini 2e derrière Wout van Aert à Termonde avant d'abandonner dans la foulée à Heusden-Zolder.

Un abandon qui avait suscité quelques interrogations que le père de Mathieu, Adrie van der Poel, avait balayé d'un revers de la main, expliquant que son fils n'avait plus envie de poursuivre la course ce jour-là. Le paternel avait ensuite besoin de repos après deux journées harassantes.

Sans surprise, Mathieu van der Poel ne participera donc pas à l'Azencross de Loenhout jeudi. Mais là où on pouvait craindre une fatigue physique, on pointe désormais de nouveaux problèmes de dos. Dans un communiqué, l'équipe du Batave expliquait que les examens médicaux ont décelé un gonflement d'un disque intervertébral et que van der Poel est donc contrait et forcé de mettre son vélo de côté pour une durée indéterminée.

Il manquera donc l'Azencross mais aussi la 12e des 15 manches des championnats du monde prévue à Hulst, aux Pays-Bas, dimanche? Un nouveau coup d'arrêt pour le Néerlandais qui s'est évidemment dit frustré : "C'est comme ça. Je souffre de ça depuis un petit temps déjà. Je suis rassuré qu'on ait trouvé la cause de mes douleurs et qu'on puisse y remédier avec du repos et un traitement adéquat. Tout le monde sait que les championnats du monde aux Etats-Unis sont mon premier gros objectif en 2022 mais il y en a d'autres. Je ne reprendrai la compétition que quand je serai à 100% rétabli."