Flèche Brabançonne 2021 : Victoire de Tom Pidcock - Flèche Brabançonne 2021 - 14/04/2021 Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) a remporté la 61e édition de la Flèche Brabançonne. Le Britannique s’est montré le plus rapide à Overijse dans un sprint à trois. Il a devancé Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Matteo Trentin (UAE Team Emirates). Après avoir dynamité la course à deux reprises, il a surpris au sprint deux coureurs avec de sacrées références dans le domaine. Aussi polyvalent que prometteur, Pidcock écrit la première ligne d’un palmarès professionnel qui ne demande qu’à s’étoffer. Vainqueur de Paris-Roubaix et du Baby Giro chez les jeunes, aussi à l’aise en cyclocross qu’en VTT, auteur d’un premier printemps plus consistant, ce petit Tom fera encore parler de lui.