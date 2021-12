4 sur 4 pour Wout Van Aert. Après ses succès au Superprestige de Boom, à l’Ethias Cross d’Essen et lors de la manche de Coupe du monde de Val Di Sole, Wout Van Aert s’est emparé d’une 4e victoire en autant de cyclo-cross disputés cette saison ce dimanche à Termonde. À l’occasion de la 11e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross, le champion de Belgique n’a pas déçu en s’adjugeant la victoire devant Mathieu van der Poel pour les retrouvailles entre les deux rivaux dans les labourés, presque trois mois après leur dernier affrontement sur route à Paris-Roubaix.

Van Aert s’est imposé en costaud et en solitaire avec 49 secondes d’avance sur van der Poel, tout de même en bonne forme pour son retour à la compétition. La troisième place est quant à elle revenue à Toon Aerts, seul coureur capable d’inquiéter les deux cadors grâce notamment à un excellent début de course. Michael Vanthourenhout (+1 : 52) et Quinten Hermans (+2 : 09) complètent le Top 5 tandis que Tom Pidcock a pris la 8e place à 3 minutes, derrière Corné Van Kessel et Laurens Sweeck. Le leader de la Coupe du monde Eli Iserbyt a fini à la 9e place.

En 2020, van Aert avait également dominé la concurrence à Termonde en refilant 2 : 47 à van der Poel sur un parcours très boueux. Dans des conditions moins extrêmes, le champion de Belgique a une nouvelle fois montré qu’il affectionnait particulièrement ce tracé.