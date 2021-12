Cyclo-cross Termonde : "Aucune raison de paniquer" pour un Van der Poel "encore un peu court"

Mathieu van der Poel s'est classé deuxième de son premier cross de la saison, dimanche, à Termonde. "Cela correspondait un peu aux attentes", a déclaré le Néerlandais. "Je suis encore un peu court, j'espère que cela changera rapidement avec la succession des courses."

Van der Poel se satisfait de la deuxième place. "La première moitié de la course était bonne, après j'étais un peu court", a-t-il expliqué. "Mais c'est normal, cela s'améliorera course après course. J'ai besoin de cette dureté car je sentais que j'arrivais à bout de souffle à certains moments, lorsque le rythme s'accélérait. C'était un cross difficile pour commencer, mais un beau, et je retiens que ce n'était pas si mal."

Van der Poel a retardé sa rentrée d'une semaine en raison d'une blessure au genou survenue à l'entraînement. "En ce qui concerne la gêne au genou, cela s'est bien passé. Ce n'était pas pire que d'habitude. Je peux en être satisfait. La plaie n'est pas encore refermée et nous essayons de la protéger de la boue autant que possible."

Ses problèmes au dos ne sont pas non plus terminés, ce qui pouvait lui compliquer la tâche dans cross dur comme celui de Termonde. "J'ai en effet bien senti mon dos. Mais même avant, je sentais mon dos durant le cross. Ce n'est pas nouveau, sûrement pas après un cross comme celui d'aujourd'hui. Tout le monde ressent des douleurs au dos. Je n'avais pas de crampe ou quelque chose de semblable, c'est plutôt d'un manque de condition dont j'ai souffert aujourd'hui. Finalement, cette blessure au genou m'a privé de vélo deux fois pendant cinq jours. Tu le sens."

Le Néerlandais estime qu'il "n'y a aucune raison de paniquer". "Je dois être en ordre pour les Mondiaux", a-t-il résumé, soulignant que le cross d'Heusden-Zolder, lundi, devrait mieux lui convenir.