Cyclo-Cross Namur : Vanthourenhout s’impose devant Pidcock, Brand survole la course dames

Parti de loin, Thomas Pidcock pensait avoir fait le plus dur grâce à une superbe remontée. Mais deux chutes et un très bon Vanthourenhout privent l’Anglais de la victoire au cyclo-cross de la Citadelle de Namur. Une course sans Wout Van Aert, en stage en Espagne avec son équipe Jumbo – Visma et sans Mathieu van der Poel qui a postposé d’une semaine son retour dans les labourés. Le Néerlandais se remet toujours d’une blessure au genou.

Après un départ en sprint, c’est Hermans qui sort en premier du peloton. Mais après moins de 5 minutes de course, Iserbyt s’empare de la tête devant Toon Aerts. Pidcock, parti de loin est déjà 5e.

Aerts passe finalement en tête au premier tour devant Hermans. Un Aerts qui petit à petit creuse l’écart dans le 2e tour et possède 7 secondes d’avance sur les poursuivants.

Sans faire de bruit, Pidcock remonte petit à petit et se classe 3e après le second tour de course.

Toon Aerts auteur d’un bon numéro est devant, un trio essaye de ne pas se laisser distancer derrière, dont Pidcock. Mais Aerts creuse petit à petit et possède 24 secondes après trois tours sur les poursuivants.

A la moitié de la course, Pidcock en profite pour passer 2e et tenter sa remontée sur Aerts. L’Anglais reprend 24 secondes sur le 3e tour et n’a plus que 6 secondes de retard sur le leader.

Peu après la mi-course, Pidcock rejoint Aerts avant de le dépasser. Vanthourenhout 3e n’est pas loin et va même dépasser Aerts qui craque.

Au 5e tour, Pidcock tente de lâcher Vanthourenhout. Mais l’Anglais va chuter et permettre à Vantourenhout de prendre les devants pour la première fois.

Au 6e tour, Pidcock chute une seconde fois et voit Vanthourenhout prendre définitivement les devants. Malgré une chute dans le dernier tour, le Belge s’impose.