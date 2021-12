Cyclo-Cross : Namur, une première course de Coupe du monde "à domicile" pour Antoine Jamin

Le Namurois, et précisément Walcourien, Antoine Jamin va participer ce dimanche 19 décembre à sa toute première course de Coupe du monde de cyclo-cross, sur le magnifique circuit de la Citadelle de Namur. A 16 ans, il vient tout juste de devenir Junior, et il a été sélectionné par Sven Vanthourenhout. Il sera donc le seul Wallon sur dix juniors belges. Et même le seul Wallon du côté masculin, toutes catégories confondues, lors de cette manche namuroise, puisque l’espoir hennuyer Clément Horny, qui sera d’ailleurs son coéquipier dans l’équipe VTT dirigée par Brice Scholtes, "BH-Wallonie MTB", n’a pas été retenu.

Antoine Jamin pensait participer, justement, au stage de son équipe VTT en Espagne, mais sa sélection pour Namur a changé ses plans. Et il s’en réjouit : "Ce sera un pur bonheur de participer, avec une excellente équipe belge, et avec une concurrence internationale de haut niveau. En tout, à peu près 70 coureurs. Pour le moment, je veux juste savourer ça, et faire au mieux".

Le VTT redeviendra le principal pour l’année qui vient, avec l'équipe BH-Wallonie MTB

Il a connu ses premières courses, vers ses 7 ans, en VTT, et puis s’est rapidement mis au cyclo-cross, en bon complément. Les deux disciplines lui plaisent et lui conviennent. Mais pour lui, il est évident que son engagement chez BH-Wallonie MTB, qui est vraiment l’équipe belge VTT de référence, est le principal.

En attendant, cette participation à Namur lui permettra, sur un circuit à fort dénivelé, avec quelques descentes très techniques, de faire valoir aussi ses qualités de vététiste. En espérant surtout faire honneur à sa sélection et, sans se mettre trop de pression, pouvoir entrer éventuellement dans un Top-30. Ce qui serait effectivement une excellente première en course Junior de Coupe du monde.