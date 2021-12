Cyclo-cross Namur: "réservoir vide" pour Pidcock, "plus beau succès de ma carrière" pour Vanthourenhout

Tom Pidcock, vainqueur au sprint de la manche néerlandaise de la Coupe du monde de cyclocross à Rucphen, était annoncé comme favori dimanche sur le parcours accidenté de la Citadelle de Namur. Le Britannique n’a pas pu relever le défi et s’est incliné derrière le Belge Michael Vanthourenhout.

"Je pense que ma défaite de dimanche à Namur est une combinaison de plusieurs éléments", a expliqué Tom Pidcock.

Le coureur britannique de l'équipe Ineos, avait exprimé le souhait, samedi après son succès, de pouvoir bien récupérer pour dimanche. "Le réservoir était certainement vide. Je n’ai pas eu de bonnes sensations pendant la course. Je dirai que mon meilleur tour a été le premier mais j’ai ensuite été victime d’une crevaison, ce qui m’a fait perdre des places. La course a été très dure, surtout les deux derniers tours. Je poussais très fort pour boucher le trou sur Michael Vanthourenhout, tout en sachant que j’étais proche de mon point de rupture. J’ai fini par craquer et à commettre des erreurs, j’ai glissé deux fois."

Le champion olympique de VTT apprécie tout particulièrement le circuit namurois, qui lui plusieurs fois sourit. Pidcock l'a remporté une fois chez les juniors et deux fois chez les espoirs, avant de passer professionnel.

"J’aurais aimé gagner, certes, mais cette deuxième place me montre que j’ai encore du travail à faire. Je n’ai pas pu être au niveau deux jours de suite, c’est le constat. Rucphen a été une course très rapide et je n’ai pas encore beaucoup de cross à mon actif de la saison. Cette aventure m’a pris beaucoup plus que prévu. Terminer deuxième n’est pas mauvais en soi mais la victoire aurait été belle. J’ai donné ce que je pouvais", a conclu le Britannique.