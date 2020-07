Cyclo-cross: le Superprestige dévoile son calendrier

Le Superprestige de cyclo-cross a dévoilé samedi son calendrier pour la nouvelle saison. Celle-ci débutera à Gieten le 11 octobre.

Après Gieten, Ruddervoorde (24/10), Niel (11/11) et Merksplas (21/11) accueilleront également des manches du Superprestige. Les manches de Boom et Gavere, qui se déroulent habituellement en octobre, auront lieu respectivement le 5 et le 19 décembre. Zolder accueillera l'avant-dernière manche le 26 décembre et la saison se clôturera le 6 février 2021 à Middelkerke. Cette année, Zolder et Niel font leur première apparition au calendrier.

L'année passée, Laurens Sweeck avait remporté le classement final chez les messieurs. Chez les dames, c'est la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado qui s'était imposée.