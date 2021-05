Cyclo-cross : la Wallonie à l’agonie ?

La Flandre et le cyclo-cross, c’est une histoire d’amour qui dure depuis des années. Mais où en est la discipline en Wallonie ? La popularisation est-elle toujours si pauvre par rapport au côté flamand ? Analyse avec plusieurs spécialistes francophones de la discipline.

Si du côté flamand, le cyclo-cross a une popularité forte, ce n’est pas encore le cas en Wallonie : "Comparé à la Flandre, on est loin. La Flandre, ça fait partie de leurs gênes," admet Guy Crasset, coordinateur du cyclo-cross pour la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB).

Christophe Detilloux, ancien coureur professionnel et directeur sportif de l’équipe Bingoal-WB Développement regrette cette différence : "Pour les Wallons, il n’y a pas beaucoup de cyclo-cross en Wallonie et c’est beaucoup de déplacements. Il y a peu de circuits permanents, ce n’est pas évident. C’est dommage qu’il y ait une si grande différence avec la Flandre."

Selon notre consultant Gérard Bulens, le problème vient du manque d’implication et de moyens de la fédération : "Quand vous parlez de cyclo-cross à la fédération, on vous dit que ce n’est pas un sport olympique, donc qu’il n’y a pas d’aide. Si on n’a pas la chance d’avoir un statut d’athlète de haut niveau à l’Adeps, il n’y a pas d’aide. Je trouve que le sport est ouvert à tous. Les fédérations, j’en ai souvent eu l’exemple par le passé, on pense d’abord à sa poche et puis on distribue un peu sur le côté et on fait son business pour rester le plus longtemps possible."

Quand vous essayez de développer, vous avez très peu de soutien.

Seule la manche de Coupe du monde à Namur reste l’un des principaux événements qui contribue à la popularisation du cyclo-cross côté wallon : "La Wallonie paie pour que l’on mette sa Citadelle en avant, donc ça tombe très bien. Il y a aussi le cyclo-cross des universités à Bruxelles qui ne fait pas partie de la Coupe du monde et qui a peut-être un peu moins de relent. Puis, il y a des petits organisateurs qui se débrouillent du côté de Liège, de Namur, mais il n’y a aucune médiatisation, très peu de communication. Quand vous essayez de développer, vous avez très peu de soutien," regrette notre consultant.

Guy Crasset voudrait d’ailleurs profiter de la Coupe du monde à Namur pour organiser des compétitions pour les plus jeunes : "Ce qui est dommage, c’est que quand il y a des courses pour les pros, il n’y a pas d’épreuve pour les jeunes. Il faudrait plus une collaboration entre Golazo et la FCWB pour permettre aux jeunes de faire de l’initiation à l’occasion du cyclo-cross de Namur. Il y a déjà une approche qui s’est faite, c’est en discussion," raconte-t-il.