Cyclo-cross : Invincible, Sanne Cant dompte la meute et s'adjuge un 13e titre de championne de Belgique consécutif !

Invincible Sanne Cant ! Dodécuple (12) championne de Belgique de cyclo-cross en titre, la coureuse de 31 ans a accroché un 13 titre consécutif à son impressionnant palmarès personnel ce samedi à Middelkerke.

D’abord en mode gestion pour résister au début de course canon de Lotte Kopecky, Cant a tranquillement laissé passer l’orage avant de donner le tempo dès le 2e tour. Prise en chasse par Marion Norbert - Riberolle, Cant, dossard #1 fermement flanqué sur le dos, a tenu bon pour s’isoler en tête de course et voguer vers son 13 titre consécutif. Jamais inquiétée, malgré une belle résistance de la surprenante Norbert - Riberolle, elle a franchi la ligne d’arrivée avec une avance confortable (+1.08) sur la meute de poursuivantes lancée à sa poursuite.

Une démonstration de force à laquelle on ne s’attendait pas forcément puisque la coureuse d’Iko-Crelan n’était pas en très grande forme depuis l’entame de la saison dans les labourés. Elle n’avait en effet remporté qu’un seul cross, à Meulebeke lors du Berencross, qui plus est en l’absence de nombreuses favorites.

Elle se sera finalement réveillée au meilleur des moments pour triompher une nouvelle fois lors des championnats de Belgique. À l’arrivée, elle devance Norbert - Riberolle et Laura Verdonschot.