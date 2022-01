Cyclo-cross : Impérial, Wout van Aert poursuit son “One-Man-Show” et conforte son titre de champion de Belgique

Monstrueux Wout van Aert ! Grandissime favori d’un championnat de Belgique de cyclo-cross dont il avait fait son principal objectif cet hiver, le coureur Jumbo-Visma a largement tenu son rang pour remporter son 5e titre de champion de Belgique, le 2e consécutif.

Un sacre, qui ne souffre d’aucune contestation tant WWA semblait au-dessus du lot ce dimanche. La preuve, dès le lever de rideau et les premiers mètres, il s’isole en tête pour imprimer le tempo. Derrière, le peloton s’écrème, seule une petite bande de valeureux Gaulois parvenant à tenir tête à l’envahisseur van Aert.

Après un tour à peine, on ne retrouve déjà plus que trois hommes en tête. van Aert évidemment, pourchassé par le tandem Aerts-Hermans. Le trio file à toute allure et creuse un premier écart sur le reste de la meute. Seulement voilà, lors d’un passage à priori anodin, Aerts commet une petite erreur de trajectoire et permet à van Aert de s’isoler, seul, en tête.

On ne le reverra plus. Serein, surpuissant et en pleine confiance, WWA poursuit son one-man-show. Derrière, les adversaires se relaient mais l’écart ne décroît plus. Pire même, il grandit au fil des tours (+1m20 secondes !). Aerts, visiblement peu à son aise sur le piégeux parcours de Middelkerke, se fait quelques frayeurs. Tous se tiennent en un mouchoir de poche. Mais ils ne se disputent finalement qu’une seule chose : la médaille d’argent , qui sera finalement attribuée à Laurens Sweeck devant Quinten Hermans en bronze.

Parce que devant, van Aert vogue vers son 5e titre de champion de Belgique. Sourire aux lèvres, il a le temps de savourer. Il vient de grappiller sa 8e victoire en 9 courses cette saison. Une question se pose dès lors : A-t-il déjà été aussi fort ?