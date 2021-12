Il n’y a pas eu match aujourd’hui. La Néerlandaise Lucinda Brand s’est montrée intraitable et remporte le cyclo-cross de la Citadelle de Namur. Elle s’impose pour la 4e fois de suite. Denise Betsema termine 2e devant la surprenante Pieterse, âgée seulement de 19 ans.

La course démarre à 100 à l’heure et très rapidement Lucinda Brand se porte en tête du peloton composée de 83 coureuses. Parmi elle, trois tentent de suivre la championne du monde, dont Betsema.

Après le premier tour, Brand et Betsema se relaient en tête, Pieterse, Worst et Alvarado suivent de loin. Brand va profiter pour petit à petit creuser l’écart et déjà s’envoler vers la victoire.

Et ce n’est pas sa chute au 3e tour qui va changer quelque chose. La Néerlandaise s’impose assez facilement devant Betsema qui aura tout tenté. On notera l’excellente performance de Pieterse, une jeune de 19 ans qui se classe 3e. Côté Belge, Franck se classe 15e.

Avec cette victoire, Brand agrandit son avantage au classement général et possède 13 points d'avance sur Betsema. Pieterse est 3e. La Néerlandaise a également décroché son quatrième bouquet en onze manches de la Coupe du Monde. Le prochain rendez-vous du calendrier mondial est fixé au 26 décembre à Termonde.