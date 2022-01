Cyclo-cross, championnats de Belgique : Sanne Cant pour un 13e titre consécutif (LIVE vidéo 15H05)

Les championnats de Belgique de cyclo-cross sont prévus samedi et dimanche à Middelkerke.

Chez les élites dames, Sanne Cant peut mettre la main sur un 13e titre national consécutif. "Un titre national est et reste quelque chose de spécial", a souligné Cant. "C'est un beau maillot avec lequel tu peux rouler durant toute une année. C'est seulement lorsque tu perds quelque chose que tu prends probablement vraiment conscience de sa valeur."

Pourtant, la coureuse d'IKO-Crelan est en difficulté cette saison dans les labourés avec seulement une victoire lors du Berencross à Meulebeke, en l'absence de nombreux cadors. Mercredi, elle a également décroché une 4e place à Herentals. "La quatrième place obtenue à Herentals m'a fait du bien après avoir été malade à Hulst. Je suis contente de pouvoir me rendre à Middelkerke avec un bon sentiment."

Le parcours à Middelkerke s'annonce exigeant avec quatre ascensions par tour, un passage par la plage précédé d'un passage par une zone avec des pavés. Au total, onze titres de champion ou championne de Belgique seront remis samedi et dimanche à Middelkerke.