Loin désormais devant Roland Liboton , sacré à dix reprises, Sanne Cant a ajouté un 13e titre , consécutif, de championne de Belgique à son palmarès samedi à Middelkerke. L'Anversoise, 31 ans, était heureuse et soulagée, même si "chaque année, c'est de plus en plus difficile", a-t-elle confié à l'arrivée.

"Quand j'ai pu rouler à ma guise, cela s'est bien passé", a confié Sanne Cant devant effectuer un retour sur Lotte Kopecky auteur d'un départ canon. "Mon départ n'a pas été top, j'avais des pneus slicks et j'avais un peu de mal dans certaines rigoles à cause des pluies dans le premier tour. Une fois que j'ai décidé de changer de vélo avec d'autres pneus, cela a été mieux, j'ai juste dû me battre contre le vent aujourd'hui en fait, surtout côté plage. Il y a de plus en plus de pression. Mon premier titre était le plus relax, et parfois cela allait de soi de gagner, mais plus maintenant. C'est chaque année de plus en plus difficile".

Sanne Cant part lundi en stage pour préparer les Mondiaux. "Maintenant que j'ai ce maillot tricolore, j'irai là-bas sans pression."