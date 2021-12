Wout van Aert a prolongé son brevet d’invincibilité dans les labourés en remportant jeudi le cross des As de Loenhout, son 6e succès en six cross disputés cette saison.

"Je ne peux pas nier que ça se passe bien pour l’instant", a déclaré le champion de Belgique, vainqueur pour la 3e fois à Loenhout après 2014 et 2016. "C’est important que ça continue de la sorte, on va avoir pas mal de cross en peu de temps dans les jours qui viennent. Ensuite, il faudra récupérer en vue des championnats de Belgique. C’est beau de gagner ici. Loenhout n’est pas loin de là où j’habite et ai grandi. Quand j’étais petit, on venait souvent voir le cross des As. J’ai donc d’autres beaux souvenirs que mes trois victoires", conclut van Aert, qui s’est imposé devant Michael Vanthourenhout, 2e à 14 secondes, et Toon Aerts, 3e à 27 secondes.

Vanthourenhout se contente de son premier accessit. "Tout le monde sait que dès qu’on laisse 5 m à van Aert, c’est fini", dit le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal. "Je me suis donc immédiatement concentré sur ma 2e place et les secondes pour améliorer mon classement général. La 2e place était le meilleur résultat que je pouvais obtenir aujourd’hui".

Vanthourenhout est 5e du classement général à 5 : 24 du leader Toon Aerts, 3e jeudi. "Je ne courais que pour le classement général", dit Toon Aerts, qui possède désormais 2 : 01 d’avance sur Eli Iserbyt, seulement 14e jeudi à 1 : 40. "Mais je suis content de pouvoir monter sur le podium. Je vais tout faire pour remporter le classement général. Pas la peine de viser le titre national quand on voit comment Wout van Aert a joué avec nous ici".