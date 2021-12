"Son dos a joué un rôle. Ce n’est pas vraiment étonnant d’assister à ça après le fatigant cyclo-cross de Termonde la veille et ses deux premiers tours intenses à Heusden-Zolder. On le savait, Mathieu a besoin de temps", a d’abord expliqué Adrie van der Poel.

"Ensuite, il n’avait plus vraiment envie de poursuivre la course. Abandonner ne fait pas partie du vocabulaire de Mathieu mais il doit aussi penser à sa santé. Après deux journées comme celles-ci, le repos lui fera du bien."

MVDP va en effet pouvoir souffler quelque peu avant de se représenter sur la ligne de départ de Loenhout jeudi. "Sa saison va se poursuivre comme prévu", confirme son paternel.

"Il repartira à zéro. Il n’y a plus beaucoup d’enchaînements de deux cross dans son programme. Il aura donc plus de temps pour récupérer des énergies. Je pense qu’il lui manque encore un mois pour être au top. Ce ne serait pas sain de forcer à ce stade. Si on a mal, il faut être prudent. Mathieu ne doit pas être pressé, peut-être qu’il faudra savoir se contenter d’une 5e place. Les Mondiaux restent son objectif principal mais il y a des choses plus graves dans le monde que de ne pas pouvoir se battre pour la victoire."