Champion du Monde 2014 : Zdenek Stybar - Championnat du Monde de Cyclocross 2014 - 02/02/2014 Zdenek Stybar a remporté le championnat du monde de cyclo-cross ce dimanche. Le coureur tchèque a pris ses distances dans le dernier tour par rapport à Sven Nys. Kevin Pauwels, 3e à 40 secondes, prend la médaille de bronze. Klaas Vantornout a terminé 4e à 58 secondes et Tom Meeusen 5e à 1:07. Le Néerlandais Lars Van der Haar a pris la 6e place, à 1:21 du vainqueur. La course a été marquée par le duel entre Nys et Stybar, isolés en tête de la course. Une petite erreur de Nys dans le dernier tour a permis à Stybar de prendre la tête de l'épreuve et de filer vers la victoire. C'est le troisième titre mondial de cyclo-cross pour Zdenek Stybar, après ceux de 2010 et 2011. Le Tchèque s'est ensuite tourné vers le cyclisme sur route. Accordant la priorité à la route, le coureur de l'équipe Omega Pharma-QuickStep n'avait décidé que jeudi de participer aux Mondiaux d'Hoogerheide.