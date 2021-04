Wout Van Aert, Dylan Van Baarle, Kasper Asgreen, Tim Merlier, Davide Ballerini, Jasper Philippsen, Mads Pedersen, Sam Bennett....et Tom Pidcock. Quel est le point commun entre ces neuf coureurs ? Ils ont tous remporté au moins une classique flandrienne cette année, c’est vrai. Mais (presque) tous ces hommes mesurent près d’1m80 et pèsent pour la plupart plus de 80 kilos. Une morphologie, mêlant taille et puissance, qui leur permet de s’illustrer sur les piégeuses routes flandriennes et, pour les plus costauds, de dompter les exigeants secteurs pavés. Faut-il cependant nécessairement être un grand gabarit pour s’imposer sur les courses flamandes ? Pas sûr. "Avant, on aurait eu tendance à dire oui, il fallait avoir une certaine résistance et un gabarit. Mais toutes ces certitudes-là tombent un peu à l’eau avec ces quelques phénomènes qui viennent casser les codes. Les Van der Poel, Van Aert, Pidcock, Alaphilippe peuvent faire la totale. Si ces coureurs se mettent en tête en de gagner certaines courses, ils peuvent le faire. Donc oui, il y a un profil-type mais qui est battu en brèche ces dernières années par un cyclisme qui crée des coureurs de plus en plus polyvalents" analyse Rodrigo Beenkens, qui commentera la course en télé. Tom Pidcock, l'oiseau rare, monstre de polyvalence Revenons-on en à Tom Pidcock puisqu'il constitue la seule anomalie des noms cités plus haut. Lui aussi a gagné une Classique, la Flèche Brabançonne. Mais contrairement à ses gros-bras de compagnons, il ne mesure qu’un petit mètre 70 pour à peine 58 kilos. Son gabarit plus fluet et moins puissant sur papier ne le prédestinait pas forcément à s’imposer sur une Classique flamande. Et pourtant, le néo-pro britannique semble profiter de son passé de cyclo-cross man pour se montrer redoutable sur tous les terrains. "Grâce au cyclo-cross, il a su bosser sur des points spécifiques. Il a acquis un sens du placement et de l’équilibre et il n’a pas peur d’aller se frotter contre des grands gabarits sur les pavés. Il est censé être moins puissant, et si on faisait des tests il serait moins puissant qu’un Van Aert, mais à côté de ça, il a une vélocité qui fait la différence" confie Samuel Grulois, qui commentera les courses en radio.

Les classiques ardennaises, paradis des puncheurs

Depuis dimanche dernier, le peloton a effectivement troqué les pavés pour son traditionnel triptyque de courses ardennaises : l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et en bouquet final, Liège-Bastogne-Liège. Et qui dit classiques ardennaises dit succession de côtes qui font mal aux cuisses, montées parfois abruptes et courses souvent décousues dans le final. Des parcours accidentés et bosselés, rédhibitoires pour les "gros" gabarits qui peinent à y déployer leurs longues carcasses. Dans l’imaginaire collectif, les trois Classiques ardennaises sont donc plutôt considérées comme le paradis des puncheurs, cette race de coureurs souvent plus petits, moins lourds et capables de gicler dès que les pentes se raidissent et que les pourcentages s’élèvent pour faire parler leur explosivité et leur vélocité. Logique donc qu’un coureur comme Tom Pidcock soit pointé parmi les favoris. "Sur la Flèche Wallonne, c’est obligatoirement un gars puncheur-grimpeur qui va s’imposer. Jamais un gars à la Boonen n’aurait pu s’imposer sur le Mur de Huy. Depuis 2000 il y a eu 14 vainqueurs différents sur la Flèche Wallonne. En moyenne, ils mesuraient 1m74 et pesaient 64 kilos" explique Samuel Grulois. L’intelligence de course primordiale "C’est un profil particulier. Bien plus que la taille, c’est surtout le poids qui est déterminant parce qu’il faut monter là-haut. Au plus tu es léger, au plus tu iras vite dans une montée comme celle-là. Et puis, à la naissance, on est nés avec des fibres musculaires différentes qui nous permettent de faire, ou pas, ce genre d’effort. C’est d’ailleurs pour ça qu’un Van Aert ne vient pas sur la Flèche parce qu’il a davantage un gabarit de sprinteur que de grimpeur. Donc pour moi pour gagner une Flèche Wallonne, il faut avoir un bon rapport poids-puissance, les bonnes fibres musculaires, un entraînement bien spécifique, une capacité à se mettre en danseuse, cet effort si particulier, une explosivité sur des montées courtes, un punch et surtout une capacité à bien se placer aux moments décisifs" confirme Samuel Grulois.

Pogacar, Roglic, quand les ténors font un Tour sur les courses wallonnes

Mais pour accompagner la fine fleur des puncheurs, une autre gamme de coureurs pointe le bout de son nez : la cavalerie de coureurs de grands Tours, à l'aise en montagne, emmenée par Primoz Roglic, Tadej Pogacar et Marc Hirschi. Peu présents sur les Flandriennes, ils seront bien au départ des courses wallonnes. Avec la ferme intention de faire un résultat. "Les Ardennaises leur conviennent mieux que les Flandriennes. Ce sont des coureurs plus résistants. Peut-être aussi parce que en théorie les risques de chute sont plus grands sur les pavés. L’enjeu d’aller sur un grand Tour est tellement grand que certains coureurs ne veulent pas prendre de risques. Il y a seulement deux coureurs qui ont gagné le Tour et le Tour des Flandres. C’était Bobet et Merckx… il y a 46 ans. Ils n’y vont pas. Il y a un gars qui a fait marche arrière c’est Alaphilippe, qui a dit qu’il rêvait de gagner le Tour des Flandres. Mais avec tout le respect que j’ai pour lui, il n’a pas le profil d’un potentiel gagnant du Tour. Donc ces coureurs de Grands Tours ont plus le profil pour briller sur les Ardennaises" explique Rodrigo Beenkens.