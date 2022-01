"Du coup, j’ai fait le choix de ne pas m’aligner sur les Strade Bianche . C’était une décision difficile, un peu comme le fait de ne pas disputer les Mondiaux de cyclocross . Ce n’est pas un choix de cœur mais un choix de tête. J’espère que ça va payer. En allant sur Paris-Nice plutôt qu’aux Strade Bianche , je pourrai me mettre dans un état d’esprit de préparation et moins de compétition".

À peine quelques heures après son titre de champion de Belgique de cyclocross , Wout van Aert a rejoint son équipe Jumbo-Visma en stage de préparation à Calpe, en Espagne. La formation néerlandaise a présenté son effectif pour la saison 2022, l’occasion pour Wout d’annoncer ses ambitions et grands objectifs. "Je vais changer un peu ma préparation pour le printemps. Je veux commencer ma saison par un stage en altitude et puis le Omloop Het Nieuwsblad comme première course. Ensuite, j’enchaînerai avec Paris-Nice . Tout ça pour atteindre mon meilleur niveau de Milan-Sanremo jusqu’à Paris-Roubaix . La volonté est aussi d’atteindre mon pic de forme un plus tard que dans les saisons précédentes", confie le coureur.

Wout van Aert a dévoilé ses objectifs et ambitions pour la saison 2022. En ciblant précisément ses rendez-vous et en s’économisant peut-être un peu plus, le champion de Belgique espère décrocher un monument durant le printemps et lutter pour le maillot vert sur le Tour de France.

"J’ai l’envie et l’ambition de remporter un monument cette année", poursuit Wout van Aert. "En 2021, j’ai gagné beaucoup et de grandes courses mais sur les monuments du cyclisme, il m’a toujours manqué un petit quelque chose, ça s’est joué sur des détails. Je suis prêt à gagner moins, en quantité, en 2022 pour pouvoir décrocher de plus grandes courses. C’est parfois difficile de se contenir et de prendre le départ d’une course de manière un peu plus tranquille. Je suis un vainqueur, j’aime ça. Mais l’année dernière m’a montré et m’a permis d’apprendre que parfois, il faut en faire un peu moins".

"Ne me demandez pas de choisir entre un Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Peu importe. Je crois que Roubaix, pour moi, même si je suis Flamand, c’est vraiment mythique et c’est une course de fou. Mais parce que je suis Flamand, le Tour des Flandres est aussi quelque chose de spécial ! Quoi qu’il arrive, si je gagne un jour une de ces deux courses, je serai très heureux".