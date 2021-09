Wout van Aert réalise une saison d’enfer. En route depuis le début de saison et ses bons résultats sur les classiques belges, le coureur de Jumbo-Visma a ensuite enchaîné avec un Tour de France extraordinaire sur lequel il a claqué trois étapes avant de terminer deuxième de la course en ligne des Jeux Olympiques.

Après une petite période de repos bien méritée, WVA est de retour et brille sur les routes du Tour de Grande-Bretagne où il a déjà remporté deux étapes et est leader du général.

De bon augure à une dizaine de jours des Championnats du Monde qui se disputent en Belgique. Et cette course à l’arc-en-ciel, Wout van Aert pourrait la débuter en tête du classement UCI.

Actuellement, le Belge est classé deuxième avec 4456 points. Devant lui, on retrouve le phénomène Pogacar avec 4478 points.

La lutte est serrée et sera indécise jusqu’au bout. Grâce à ses deux victoires et son maillot de leader, Wout van Aert est déjà assuré de marquer 55 points. S’il conserve son maillot jusqu’au bout, il ajoutera encore 215 points à son total. Chaque victoire lui ramènerait encore 20 points supplémentaires.

Si l’on part du principe que le Belge ne gagnera plus sur le Tour de Grande-Bretagne mais conservera son maillot de leader jusqu’au bout, il empocherait 270 points et porterait donc son total à 4726.

Avant les Championnats du Monde, Pogacar participera, lui, encore à l’Euro de cyclisme. S’il s’impose sur le contre-la-montre et sur la course en ligne, le Slovène repartirait d’Italie avec 320 points supplémentaires et compterait donc 4798 points.

Dans ce cas de figure, pour que Wout van Aert soit premier au classement UCI avant les Championnats du Monde, il faudrait qu’il remporte les quatre dernières étapes du Tour de Grande-Bretagne, ce qui lui ferait 4806 points.

Avant de se battre sur les routes belges pour le maillot arc-en-ciel, van Aert et Pogacar vont donc se livrer un duel à distance pour occuper la première place au classement UCI. Et si Wout van Aert venait à passer en tête, ce serait le premier Belge depuis Greg Van Avermaet le 3 mars 2018.