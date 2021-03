Le Français est le plus expérimenté et le meilleur stratège, le Néerlandais volant est le plus rapide et le plus téméraire, mais le plus complet et le plus polyvalent, c’est bien le Belge. Cyclo-cross, contre-la-montre, classique, monument, sprint massif, van Aert a déjà gagné partout… Sauf en montagne. Aux yeux des spécialistes, il pourrait rapidement lorgner sur le classement général des grands tours.

Malgré l’émergence de champions venus du monde entier, la renommée du cyclisme belge fait toujours référence dans le peloton professionnel. Mais à l’aube de chaque nouvelle saison, le même complexe ressurgit de Bastogne à Audenaarde. Qui succédera à Johan De Muynck (vainqueur du Tour d’Italie 1978) au palmarès d’un grand tour ? Le nom qui revient sans cesse ces dernières années est celui de Remco Eevenepoel mais à la lueur de ce qu’il a démontré sur le dernier Tour de France et dans l’étape reine de Tirreno Adriatico, Wout van Aert pourrait aussi devenir celui qui comblera le manque.

"Ce samedi sur Tirreno-Adriatico, et pour la première fois de sa carrière, Wout van Aert a disputé une étape de haute montagne avec l’ambition de jouer le classement général" soulignait Rodrigo Beenkens ce dimanche dans 100% Sport. "Ce n’est pas du tout la même approche que lorsqu’on est équipier. Il a terminé 9e de cette étape. Battu par Tadej Pogacar mais devant des gars comme Geraint Thomas, Egan Bernal (anciens vainqueurs du Tour de France) ou Romain Bardet. Cette étape pourrait être déterminante dans l’orientation future de sa carrière. Avec ce qu’il a montré, rien ne dit que dans un an ou deux, il ne va pas arriver au départ d’un grand tour avec l’ambition de jouer le classement général".

La performance du Flandrien a également impressionné nos voisins. Philippe Brunel, qui a couvert l’actualité cycliste pendant 45 ans pour le quotidien sportif L’Equipe, voit aussi en van Aert un potentiel candidat à la victoire sur un grand tour : "Ceux qui ont gagné des grands tours, ce sont d’abord des grands rouleurs qui font la différence dans les contre-la-montre. Et lui, il est capable de le faire. A l’exception de Coppi qui était un grand grimpeur, Anquetil, Merckx et Hinault étaient des grands rouleurs qui faisaient la différence dans les chronos. En montagne, ils accompagnaient les grimpeurs et limitaient les dégâts. Van Aert peut en plus faire la différence sur des terrains accidentés, un peu n’importe où, parce qu’il a le sens de la course. Il a du panache, il se sublime en course, comme Alaphilippe, il prend des initiatives, il assume son rôle".

De là à imaginer le dernier vainqueur de Milan-San Remo en jaune sur les Champs-Elysées, il y a encore un pas que Philippe Brunel ne franchit pas. "Le problème de van Aert, c’est qu’il ne peut pas progresser dans l’équipe où il est. Ce n’est pas une équipe faite pour lui. Il est très mal dirigé. Quand on a un coureur de cette classe-là avec un tel talent, un coureur aussi magnétique, on ne lui donne pas un rôle d’équipier dans le Tour. On doit lui laisser la liberté d’être van Aert, de devenir van Aert. On l’a vu cette semaine sur Tirreno, il se retrouve vite tout seul donc l’équipe ne lui rend pas ce qu’il a donné avant. Pour progresser, il va falloir qu’il s’entoure de fidèles serviteurs".

Il paraît effectivement peu probable que Roglic, Kruijswijk, Kuss et les autres coureurs du Team Jumbo-Visma se mettent à plat ventre pour favoriser les desseins du Belge sur les grands tours, aussi talentueux soit-il.