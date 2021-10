Cyclisme : Victor Campenaerts rejoint Lotto Soudal pour 3 saisons

Campenaerts était déjà passé par l’équipe belge en 2018 et 2019. Deux saisons au cours desquelles il avait notamment décroché un titre de champion de Belgique et un titre de champion d’Europe du contre-la-montre, ainsi que le record de l’heure.

Victor Campenaerts était encore sous contrat pour une saison avec l’équipe sud-africaine de NTT Pro Cycling devenue Qhubeka NextHash. Mais le team sud-africain, qui a de très gros soucis financiers, a poussé ses coureurs sous contrats à aller voir ailleurs.

L’Anversois est heureux de retrouver l’équipe belge : " J’ai été flatté de l’intérêt que me portaient bon nombre d’équipes, mais c’est le projet clair et ambitieux de Lotto Soudal qui a fait pencher la balance ", explique Victor Campenaerts. " Je me suis tout de suite senti en confiance, je connais déjà quelques coureurs et la plupart des membres du staff. Je me réjouis d’apporter ma contribution au style offensif de Lotto Soudal, c’est vraiment excitant ! Je garde un très bon souvenir de ces deux années passées chez Team Qhubeka. C’est plus qu’une équipe cycliste. Leur objectif est de permettre aux enfants d’accéder à une meilleure éducation grâce au vélo. C’est un projet que je soutiendrai toujours."

Un renfort de taille pour l’équipe belge comme l’explique John Lelangue, Manager Général de Lotto-Soudal : "Victor Campenaerts est un réel renfort pour notre noyau, c’est un coureur très complet. Cette saison, il s’est illustré tant sur les courses d’un jour que sur les épreuves par étapes. Son style offensif lui a notamment permis de décrocher une victoire d’étape au Giro ainsi qu’une belle troisième place finale au Benelux Tour. Victor adhère au projet de Lotto Soudal et s’intégrera à merveille dans notre équipe".