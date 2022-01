Cyclisme : un parcours très vallonné pour la 80e édition de Paris-Nice

Pour fêter cette 80e édition anniversaire, les organisateurs de Paris-Nice ont prévu un tracé varié mais équilibré. Entre passages emblématiques et intrigantes nouveautés, les coureurs et le public seront servis pour la première grande course par étapes européenne de la saison.

Pour la 13e fois d’affilée, le peloton s’élancera des Yvelynes. Et si, jadis, l’organisation veillait à ne pas brusquer les coureurs en début de saison, les temps ont changé. Dès le premier jour, ils auront fort à faire avec une forte exposition au vent et une côte à seulement six kilomètres de l’arrivée à Mantes-la-Ville. Après une étape taillée pour les sprinteurs le lendemain à Orléans, les puncheurs auront une nouvelle occasion de se mettre en évidence à Dun-le-Palestel avec une fin de parcours vallonnée. Comme toujours, les spécialistes du chrono auront droit à leur part du gâteau en milieu de semaine. Attention toutefois aux convoitises des puncheurs qui auront leur mot à dire avec notamment une côte à 14% en fin de parcours. À moins qu’un favori à la victoire finale ne se découvre déjà. Justement, les leaders devraient tenter de profiter de l’étape du lendemain pour asseoir leur domination sur la Course au Soleil. Ils disposeront de trois cols de 1re catégorie sur les 188 km les amenant à Saint-Sauveur-De-Montagut en Ardèche.

Dernier week-end décisif

Après une longue étape pour baroudeurs entre Courthézon et Aubagne, le peloton entamera un week-end final des plus relevés dans l’arrière-pays niçois. Les coureurs s’attaqueront d’abord à une montée finale vers le Col du Turini (14,9 km d’ascension à 7,3%) le samedi. Le dimanche, avant les grandes retrouvailles avec la Promenade des Anglais à Nice, le peloton découvrira un versant inédit du Col d’Èze plus court mais plus raide. Au terme de ce dernier week-end très accidenté, le public connaîtra le successeur de Maximilian Schachmann, vainqueur des deux dernières éditions.

☀ Voici le parcours de la ????????????̀???????? édition de #ParisNice !



☀ The official route of the ???????????????? edition of #ParisNice! pic.twitter.com/rFTQ3MmfEG — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2022