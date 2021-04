Cyclisme, Tour de Romandie : le classement de la troisième étape

Ce vendredi la troisième étape du Tour de Romandie démarrait et arrivait à Estavayer. Au programme, un parcours très vallonné avec trois ascensions des Granges et des Châbles. Un parcours éprouvant qui a été rendu encore plus difficile par les conditions météorologiques. Une pluie battante s'est abattue sur les coureurs durant toute l'étape.

Et au terme des 169km, c'est l'Espagnol Marc Soler qui s'est imposé en solitaire après avoir placé son attaque à 10km de l'arrivée dans la dernière ascension du jour, les Granges. Magnus Cort Nielsen a remporté le sprint du peloton devant Peter Sagan. Le Belge Ilan Van Wilder est septième.

L'Espagnol fait coup double et prend la tête du général. Rohan Dennis, leader jusque là est tombé et a perdu du temps. Ineos Grenadiers n'a cependant pas tout perdu puisque Geraint Thomas et Richie Porte sont sur le podium à 14 secondes.